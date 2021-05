López Miras apoya el Anillo Protector Ambiental de Fundación Ingenio para el Mar Menor como una solución necesaria

"Es inconcebible que se quiera destruir el sector agrícola, cabeza tractora de la Región", lamenta el presidente de Fundación Ingenio

MURCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha definido el Anillo Protector Ambiental de Fundación Ingenio como una solución "solución razonable" para dar salida a la crisis del Mar Menor ya que está "basada en criterios científicos".

En un acto institucional por el primer aniversario de Fundación Ingenio, el presidente de Murcia ha afirmado que para salvar el Mar Menor hacen falta más infraestructuras. "Hace falta inversión, hay que implementar el plan vertido cero, la alternativa son las infraestructuras", ha expresado.

A su vez ha alabado el trabajo de Fundación Ingenio como "más necesario que nunca" y ha destacado la voluntad de diálogo de la fundación para la búsqueda de consensos. Por ello, se ha comprometido para que todas las soluciones propuestas "se materialicen en acciones políticas".

López Miras ha afirmado que desde el Gobierno de la Región existe "voluntad de colaboración, pleno apoyo y de trabajo conjunto" para buscar soluciones "que hagan aún más compatible, la protección del Mar Menor con el desarrollo de la agricultura y con uno de los referentes agrícolas del mundo, como es el Campo de Cartagena".

"No voy a permitir que el modelo económico de la Región de Murcia cambie: me comprometo a que el encargo que me dais hoy se cumpla y que vuestros nietos sigan trabajando como lo habéis hecho vosotros", ha indicado ante la asamblea anual de Fundación Ingenio

MOMENTO DE "RIESGO" PARA MURCIA

Asimismo, López Miras ha recordado que el presente y futuro de la Región de Murcia se encuentra en "un momento de riesgo" por la hoja de ruta del gobierno con respecto al Trasvase Tajo-Segura. "Si no tenemos agua, no tendremos agricultura, y si no tenemos agricultura, no tendremos la Región de Murcia tal y como la conocemos: tendremos una Región de Murcia peor", ha alertado López Miras.

"Porque el 30% de los empleos y las oportunidades de la Región de Murcia proceden de la agricultura; porque el 30% de la economía de la Región tiene que ver con la agricultura", según López Miras, quien ha alertado que "estamos en un momento en el que esto está en riesgo".

Y ha asegurado que el Gobierno de la Región no está dispuesto a permitir que esto "sea así". Por eso, ha remarcado que también hacen falta instituciones que salvaguardan los intereses de la Región de Murcia y de los agricultores, que también luchen por las infraestructuras necesarias, como es el trasvase Tajo-Segura y un recurso básico como es el agua.

A ese respecto ha criticado que se cambien las reglas del trasvase y los caudales ecológicos "por razones estrictamente políticas". "No vamos a permitir que la Región de Murcia tenga que cambiar su modelo productivo", ha señalado el presidente de Murcia. Por último, ha lamentado que desde el gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica se utilice al sector agrario como "moneda de cambio" para arreglar la crisis del Mar Menor.

UNIÓN DEL SECTOR AGRARIO

En su discurso, el presidente de Fundación Ingenio, Adolfo García, ha destacado la unión de todos los agricultores para salvar el sector, ante la "complejísima realidad que tiene la agricultura a día de hoy en el Campo de Cartagena".

"Es inconcebible que el sector agrícola, que ha sido la cabeza tractora de la prosperidad de esta Región, se quiera destruir para volver a los secanos de principios del siglo pasado", ha denunciado.

En esa línea ha puesto en valor la labor de Fundación Ingenio para "revertir esta situación" ya que "se ha escuchado la voz de los agricultores de primera mano en las instituciones". Asimismo, ha puesto en valor el cambio de tendencia que se ha producido en la sociedad murciana con respecto a la imagen del campo.

ALTERNATIVA AL ECOLOGISMO CHANTAJISTA

Por su parte la directora de Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, ha defendido una transición ecológica sostenible para todos "que no deje a nadie atrás y que sea sensible con todos los agentes implicados". "Nuestra propuesta de Anillo Protector Ambiental es precisamente una solución multifactorial, integral y que está basada en la opinión científica" ha indicado.

En ese sentido, ha enumerado algunos de los 75 hitos que durante este primer año ha llevado a cabo Fundación Ingenio para el Campo de Cartagena en ámbitos como asuntos públicos, iniciativas legales, proyección internacional, innovación, proyectos europeos y de financiación, acuerdos legales y convenios institucionales, contratación y comunicación. "Hemos llegado a despachos y hemos mantenido un diálogo proactivo y constructivo con políticos, instituciones y administraciones públicas" ha reclamado Corbalán.

Asimismo, ha criticado a una parte del activismo radical que solo sabe chantajear. "Queremos ofrecer a la sociedad una alternativa a la imposición ideológica que les da a elegir entre Agricultura o Mar Menor y demostrar, con base científica, que la convivencia de ambos es posible", ha indicado en su discurso. "Se ha hecho frente a activistas que antes de llegar nosotros nadie les plantaba cara, ni les rebatía", ha añadido.

EL "MILAGRO" DEL CAMPO DE CARTAGENA

Al mismo tiempo, Corbalán ha reivindicado el papel de Fundación Ingenio para dar voz al motor socioeconómico de la Región. "Lo que sucede en el Campo de Cartagena es un milagro que representa el 25% del PIB de la región y que da lugar a una de las agriculturas más competitivas y productivas de Europa", ha expresado. "Aunque el verdadero milagro es que cooperativas y miles de agricultores y familias cuyo sustento es la agricultura puedan seguir con su medio de vida", ha enfatizado Corbalán.

Corbalán ha criticado los intereses políticos de "unos y de otros" ante la crisis medioambiental del Mar Menor. "Por primera vez ofrecemos una solución real a la sociedad que, al igual que nosotros, clama por sacar al Mar Menor del abandono institucional", ha finalizado la directora de Fundación Ingenio.

I PREMIOS FUNDACIÓN INGENIO

Al finalizar los discursos institucionales, se ha hecho entrega de la primera edición de los premios Fundación Ingenio que buscan destacar la labor de asociaciones y entidades que trabajan por la Región de Murcia y en organizaciones que, en sinergias compartidas, trabajan en pro de los ecosistemas sostenibles.

Esta primera edición de los premios de Fundación Ingenio ha sido planteada como un espacio de reconocimiento compartido, en primer lugar, a las generaciones que han sido partícipes del desarrollo socioeconómico de la Región, en segundo lugar a aquellos que han estado entregas a los servicios y causas sociales en los momentos más complejos de la pandemia y, por último, al impulso y desarrollo científico e innovador.

Cáritas ha sido reconocido en la categoría de 'Labor Social' por su trabajo esencial para ayudar a los más necesitados. El premio en la categoría de 'Sostenibilidad Ambiental' ha recaído en Life Watch por su impulso para la investigación sobre la biodiversidad y ecosistemas. Por último, los agricultores del Campo de Cartagena se han llevado el premio 'Generaciones' para reconocer a 3 generaciones de agricultores como símbolo del presente, pasado y futuro del sector en la región.