López Miras apuesta por la investigación universitaria en IA, salud y recuperación del Mar Menor - CARM

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha destacado este jueves el papel de las universidades como espacios de formación, generación de conocimiento e impulso de la innovación, así como su conexión con las necesidades sociales y económicas de la Región de Murcia.

Durante su intervención en el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2026/2027 de las Universidades Españolas, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y presidido por el Rey Felipe VI, López Miras ha señalado que el sistema universitario regional cuenta con 45.000 estudiantes, 3.800 de ellos procedentes de otros países, y 295 títulos de grado, máster y doctorado.

El presidente ha subrayado que la diversidad del sistema universitario regional permite formar y atraer talento, generar conocimiento y "acompañar a nuestras empresas y a nuestras Administraciones en sus aspiraciones".

En este sentido, ha defendido que las universidades deben afrontar los cambios derivados de las nuevas tecnologías y, especialmente, de la inteligencia artificial. "Las universidades lideran los cambios. Estoy convencido de ello", ha afirmado.

López Miras ha señalado que el Gobierno regional quiere avanzar junto a las universidades en la investigación y la innovación, con especial atención a ámbitos como la agroalimentación de precisión, la salud y la recuperación del Mar Menor, además de los retos vinculados a los ecosistemas productivos.

Asimismo, ha destacado el papel de la UPCT por su vinculación con los ámbitos industrial, tecnológico, marítimo y militar de Cartagena, y ha puesto en valor su capacidad para contribuir a la transformación de la ciudad y de la Región.

El presidente regional también ha defendido el desarrollo de instrumentos legislativos como el anteproyecto de la Ley de Universidades de la Región de Murcia y el anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, según ha señalado, buscan reforzar el desarrollo del sistema universitario y su conexión con el tejido productivo.

En su intervención, López Miras ha destacado además la colaboración institucional en torno al Centro Universitario de la Defensa de la Academia General del Aire y del Espacio, adscrito a la UPCT, y ha señalado que su oferta académica permite combinar la formación universitaria y militar y situar a la Región en el ámbito de la formación aeroespacial, tecnológica y de defensa. Al respecto, ha recordado que durante el último año la Comunidad ha contado con la presencia de la Princesa de Asturias, que participó en actividades vinculadas a esta institución.

Finalmente, ha reivindicado que cada universidad pueda construir una identidad propia y ha considerado que la UPCT está consiguiendo "dejar una huella cada vez más profunda" en la sociedad de Cartagena y de la Región de Murcia.