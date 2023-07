López Miras apuesta por tomar en la Región las decisiones que afectan a los murcianos, "sin injerencias ni experimentos"

Defiende que "un Gobierno estable es mucho más efectivo que uno en el que cada paso debe ser negociado"



MURCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, Fernando López Miras, ha considerado que la pandemia enseñó "que las decisiones que necesita el millón y medio de murcianos, deben tomarse aquí -- en referencia a la Región-- sin más interés que el suyo, sin injerencias ni experimentos".

López Miras ha hecho estas declaraciones en Palacio de San Esteban, donde este jueves ha presidido el acto de presentación del Anuario 2022 del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, que ha puesto en valor como "una publicación emblemática" y que celebra este año el 31º aniversario de su primera edición.

Ha señalado que es un trabajo que "queda para la historia y recopila muy bien todo lo que hemos podido vivir durante 2022, un año intenso y que quedará para la historia por muchos motivos". Entre los aspectos "claramente positivos", ha celebrado que fue el año en el que "empezamos a dejar atrás una pandemia que nos sacudió de forma muy dura".

"Haciendo un repaso por este anuario, aún me veo con mascarilla y parece que ha pasado ya una eternidad, pero lo cierto es que no hace nada que dejamos atrás aquellos duros días que nos han enseñado tanto", según López Miras, quien ha señalado que de la pandemia "aprendimos que las decisiones no pueden esperar, y que cualquier aplazamiento o retraso puede tener consecuencias negativas".

No ha cuestionado que la pasada legislatura fuera "en muchos aspectos para olvidar" pero, a su juicio, debe ser sobre todo una legislatura "para aprender". "Siempre he pensado que lo bueno de conocer la historia y de contar con herramientas como las que cada día proporcionáis los profesionales de los medios de comunicación, es que nos ayudáis a mejorar en cada decisión", ha aseverado.

A este respecto, ha considerado "fundamental saber de dónde venimos". "Una experiencia que nos dice, por ejemplo, que un Gobierno estable es mucho más efectivo que uno en el que cada paso debe ser negociado, muchas veces con interlocutores ajenos y también extraños a las necesidades del día a día", según López Miras, quien ha señalado que son unas necesidades que "no pueden esperar simplemente porque sí".

REIVINDICA LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD DE PRENSA

López Miras ha destacado en su intervención algunos de los episodios más relevantes de 2022 que el anuario recoge en sus páginas, como "los avances en la recuperación del Mar Menor, que jamás deben ser revertidos", o "el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, que nos llevó a mirar a unos años que fueron modelo de moderación y entendimiento".

El presidente en funciones también ha reivindicado la importancia de la libertad de prensa "frente a quien señala a periodistas, cuestiona su independencia o quiere crear organismos que aparten de la profesión a aquellos que no le gusta cómo dan las noticias".

Bajo el título de 'Carlos Alcaraz: desde Murcia para el mundo', el anuario ilustra su portada con una foto del tenista de El Palmar recogiendo el premio Laurel que le concedió el Colegio.

La publicación, en la que han participado una treintena de periodistas y de colaboradores, divide los contenidos de sus 204 páginas en 10 secciones: regional, medio ambiente, Mar Menor, AVE, nacional, internacional, economía, cultura, deportes y actualidad del Colegio de Periodistas.

El Colegio Oficial de Periodistas ha presentado esta publicación en un acto que ha contado con la asistencia también de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, entre otras autoridades.

En la presentación han intervenido, además del presidente en funciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el decano del Colegio de Periodistas, Arturo Andreu, y el nuevo director del Anuario, Ángel Blasco Lozano.

La guerra de Ucrania y su repercusión en el coste de las materias primas; los avatares de la legislatura recién concluida en la Región; la crisis medioambiental; los retos del sistema sanitario murciano y español; la llegada del AVE a Murcia; la situación del Mar Menor; el 40º aniversario del Estatuto de Autonomía de Murcia; la vuelta a la normalidad tras la pandemia; la retirada de Alejandro Valverde o el éxito de Carlos Alcaraz son algunos de los temas destacados en la 31ª edición de esta publicación, creada en 1992 y decana en su género en nuestra Región.

"Son tantas las noticias que los medios de comunicación nos hacen llegar cada día --sin contar el bombardeo de temas a través de las redes sociales, muchos de ellos con falsedades o medias verdades-- que en el Colegio de Periodistas queremos dejar cada año una publicación en la que una veintena de periodistas y diversos especialistas en materias concretas resumen, analizando antecedentes y consecuencias cuando sea necesario, aquellos asuntos que más profundamente han influido en el devenir de la Región de Murcia, de España y del mundo, con frecuencia conectados unos con otros", según Andreu.

De esta manera, ha señalado que esta publicación "servirá de guía para investigadores, periodistas y público en general acerca de lo que ha marcado cada año en nuestras vidas, pues el Anuario 2022, y todos los anteriores desde su creación, puede ser consultado tanto en la web del Colegio como en bibliotecas públicas y universidades, empresas e instituciones a las que lo hacemos llegar".

'Carlos Alcaraz: desde Murcia para el mundo?' ha sido el título elegido para esta nueva entrega del Anuario. Una tapa especial con la que el tenista de El Palmar se ha convertido en la primera persona a la que se le dedica la portada de la publicación en todas sus ediciones. Un lugar privilegiado gracias al meteórico éxito que le llevó a ser el nº 1 más joven de la historia de la ATP en septiembre de 2022.

El Anuario ha contado este año con una nueva incorporación en su dirección, la del joven periodista Ángel Blasco Lozano, quien toma el relevo del decano del Colegio como responsable de la publicación.

Una nueva visión que se suma a la experiencia de los colaboradores asiduos, periodistas, profesionales y expertos encargados de la recopilación de los principales temas en materia de información internacional, nacional y de la Región de Murcia a lo largo de 2022.

"El Anuario es el resumen de los temas que han copado portadas en nuestra región abordados por profesionales que durante todo 2022 han hecho seguimiento de dichas efemérides", según el director de la publicación.

En cuanto al trabajo del Anuario, ha señalado que "teníamos ante nosotros el reto de dar el cambio definitivo a la publicación para lograr que, además de interesante, fuera visual y sin duda hemos cumplido con las expectativas".

La edición impresa del Anuario de la Región de Murcia 2022 es gratuita y se puede recoger en la sede del Colegio de Periodistas, previa solicitud por correo electrónico.

Su versión digital también está disponible en la biblioteca de publicaciones de la página web del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, a la que se puede acceder directamente desde el siguiente enlace: https://periodistasrm.es/publicaciones-anuario/.