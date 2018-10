López Miras asegura que están "todos los dispositivos preparados" para la campaña de la gripe

Publicado 29/10/2018 12:32:17 CET

MURCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha recordado que la Consejería de Salud presentó la semana pasada la campaña contra la gripe y ha asegurado que están "puestas y organizadas" todas las medidas "para que no haya ningún problema".

López Miras ha respondido de esta forma en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por las declaraciones del portavoz y vicesecretario general del PSRM, Francisco Lucas, quien ha denunciado este lunes la "falta de previsión" del Gobierno regional, que "no ha hecho los deberes" para evitar "la situación de colapso y de camas acumuladas en los pasillos de los hospitales de la Región".

En este sentido, López Miras ha recordado que la campaña contra la gripe está destinada, sobre todo, al personal en situación de riesgo y ha asegurado que "están ya los dispositivos preparados".

Ha indicado que "esto no significa que en los picos que no son previsibles, controlables o predecibles pudiera haber más usuarios de los que puede asumir determinado servicio en algún municipio". No obstante, para una campaña de la gripe "normal" como la media de los últimos años "están todos los dispositivos preparados y perfectamente establecidos".