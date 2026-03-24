López Miras clausura la presentación del anuario 2025 del Colegio de Periodistas

De izquierda a derecha, el decano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, Miguel Massotti; el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y Ángel Blasco, director del anuario - CARM

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha clausurado este martes en el Palacio de San Esteban el acto de presentación del Anuario 2025 del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, un año "en el que la Región siguió destacando", según ha informado la Comunidad.

La portada de esta edición pone el foco en el gran apagón eléctrico del 28 de abril, mientras que el interior hace un repaso a los principales acontecimientos que marcaron la actualidad política, económica y cultural de la Región.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del decano del Colegio, Miguel Massotti, López Miras ha subrayado que el anuario "tiene un valor que va mucho más allá de la mera recopilación de hechos", ya que en sus páginas "hay criterio, profesionalidad, capacidad de síntesis y una redacción cuidada. Es decir, hay lo que verdaderamente importa: periodismo".

Igualmente, López Miras ha puesto en valor que el anuario "invita a revivir, con orgullo, los éxitos de quienes tantas alegrías nos han dado", desde "el cine, el teatro o las artes plásticas hasta los logros deportivos".

El presidente también ha destacado que 2025 fue "un buen año para la Región de Murcia", en el que se alcanzaron "cifras históricas de empleo, con más de 700.000 personas trabajando, y el desempleo cayó a niveles no vistos en casi dos décadas".

Además, ha recordado que la Región "creció por encima de la media nacional y ha batido récords en creación de empresas", si bien ha reivindicativo que "la Región fue mucho más que cifras: fue cultura, fue deporte y fue talento".

Además de los contenidos habituales, el número incorpora como novedad un análisis del protagonismo de la Región de Murcia en el ámbito musical, y cuenta con una colaboración especial del humorista gráfico Puebla, que firma un póster central extraíble.