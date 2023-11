López Miras condena la concentración en Ferraz e insta a alzar la voz en movilizaciones "autorizadas"

Insta a manifestarse contra las "tropelías" de Sánchez este domingo en la concentración "autorizada y pacífica" convocada en Murcia



MURCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha condenado las imágenes y "actos ilegales" que se vieron este martes en la concentración convocada a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y ha instado a "alzar la voz" de forma "pacífica y por los cauces legales", en movilizaciones "autorizadas".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por las concentraciones que se convocaron este martes ante sedes del PSOE en toda España, López Miras ha afirmado que estas movilizaciones le parecen "muy mal" y ha considerado que "aquí no podemos andarnos con dobleces, ni con ambigüedades, ni tenemos que dudar".

"Las imágenes que se vieron ayer en esa manifestación en Ferraz, no se pueden volver a repetir y hay que condenarlas", según el presidente del PP regional, quien se ha mostrado convencido de que las 7.000 personas que se concentraron en la sede del PSOE en Madrid "no se sienten representadas por los que llevaron aquellos actos ilegales" pero ha considerado que "eso no es excusa" y "no sirve para justificar nada".

A su juicio, esto "no puede permitirnos que seamos ambiguos" porque "aquellos que defendemos el orden constitucional y el imperio de la ley tenemos que decir que no". "Tenemos que decir que no se puede defender la ley incumpliendo la ley y tenemos que condenar lo que está pasando", ha apostillado.

"Tenemos que decir alto y claro que no se puede ir a una concentración ni a una manifestación con símbolos preconstitucionales", según López Miras, quien también ha reprochado que la pancarta más grande que se exhibió en esa concentración ante Ferraz "dijera algo así como que la constitución destruye la nación".

Además, ha subrayado que "no se pueden proferir en una concentración o en una manifestación gritos racistas, xenófobos ni desear la muerte de nadie", al tiempo que ha condenado "que se agreda a los periodistas y que se coaccione a los medios de comunicación".

"Esto no puede pasar y, si somos ambiguos e intentamos justificarlo, esto no va a terminar bien", según el presidente del PP regional. "Por lo tanto, aquellos que defendemos el orden constitucional y aquellos que defendemos el imperio y la ley tenemos que decir que eso no está justificado y que eso no se puede permitir", ha aseverado.

Ha dicho comprender que hay "muchísimos españoles que están indignados", y él "el primero", debido a que "tenemos a alguien que quiere seguir siendo presidente del Gobierno de todos los españoles, precisamente, rompiendo la igualdad de los españoles y dando privilegios a los delincuentes frente al resto de los" ciudadanos.

De hecho, ha reprochado que "estamos asistiendo a un espectáculo vergonzoso" porque "el número 3 de Pedro Sánchez está en Bruselas sentado esperando a que un fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, le diga qué es lo que tiene que tragarse su jefe".

"Estamos todos indignados y, ante esa indignación, yo soy el primero que dice que hay que salir a la calle, que hay que decir lo que uno piensa y que hay que alzar la voz", según López Miras. Sin embargo, cree que hay que hacerlo "de forma pacífica y por los cauces legales, siempre en las concentraciones autorizadas y siempre con manifestaciones pacíficas".

Ha puesto en valor que "tenemos la inmensa suerte de vivir en una democracia, en un Estado de Derecho, y es la propia ley, la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico los que nos permiten que podamos manifestarnos desde la legalidad".

A este respecto, ha recordado precisamente que el próximo domingo, 12 de noviembre, a las 12 del mediodía, la plaza del Cardenal Belluga en la ciudad de Murcia acogerá una concentración "autorizada y pacífica" a la que ha invitado a participar a "todos aquellos que quieran alzar la voz contra la amnistía, contra el socavamiento de nuestro orden constitucional y contra las tropelías de Pedro Sánchez.