López Miras, convencido de que el AIRM se llamará 'Juan de la Cierva' a pesar de las "trabas" del Gobierno central

MURCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado este martes convencido de que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) llevará el nombre del ingeniero murciano Juan de la Cierva, a pesar de las "trabas" que espera por parte del Gobierno central para sacar adelante esta denominación.

"El ministro de Fomento ya dijo en su día que no se llamaría así y además denostaron la figura no solo de un murciano, sino de un español universal" y "uno de los más ilustres ingenieros de la aeronáutica mundial", ha dicho López Miras, para quien "no tiene ningún sentido" que el Ejecutivo de la Nación se oponga a esta iniciativa.

Asimismo, ha considerado "de justicia" que el AIRM lleve el nombre del murciano. "Y este Gobierno, el de la Región de Murcia, lo va a conseguir y lo va a hacer posible", ha concluido el presidente regional.