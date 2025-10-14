López Miras defiende en Bruselas la participación de las regiones como "correa de transmisión" en la nueva PAC

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha trasladado este martes en Bruselas (Bélgica) al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, la necesidad de que las regiones actuén como "correa de transmisión" en la nueva configuración de la propuesta de la Política Agraria Común (PAC).

"Las regiones tenemos que ser partícipes de las decisiones que se tomen en la PAC. No se le puede quitar el papel que ahora mismo tienen, no pueden dejarse las decisiones en los Estados", ha dicho López Miras en declaraciones a los medios de comunicación.

Otro de los asuntos abordados por el jefe del Ejecutivo murciano y Hansen ha sido el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Marruecos, que, según López Miras, debería incluir cláusulas espejo y de salvaguarda y reforzar los controles en fronteras para eliminar la competencia desleal que sufren los agricultores españoles.

Preguntado sobre si ve posible un cambio de postura respecto al anterior comisario en relación al acuerdo de la UE con Marruecos, López Miras ha indicado que aquel "era de un partido político que es de la familia de Vox" y ha remarcado que con él a los agricultores "no les fue bien".

También ha abordado junto al comisario europeo la importancia del relevo generacional, para el que el Gobierno de la Región tiene su propia estrategia, según ha manifestado. A este respecto, ha recordado que a final de este mes se llevarán a cabo en Cieza unas jornadas europeas y "ahí necesitamos también que esté la Comisión Europea".

Respecto a la postura de Hansen, ha dicho que "conoce perfectamente cuáles son los asuntos que interesan a los agricultores" y que lo ha visto "muy receptivo". "Me ha transmitido que se ha quedado sorprendido con los datos de la agricultura de la Región de Murcia ", ha dicho López Miras, que ha invitado al comisario a que visite la comunidad para conocer "la agricultura productiva, aquella que es un motor económico, que genera oportunidades, que da de comer a media Europa".

ESTRATEGIA DE RESILIENCIA HÍDRICA

Además, López Miras ha manifestado la importancia de la puesta en marcha de una estrategia de resiliencia hídrica que contemple las infraestructuras hídricas necesarias y que tome a la Región de Murcia "como ejemplo europeo y mundial" en cuanto a la gestión de recursos escasos como es el agua.

Al hilo, ha señalado que, junto a Hansen, han hablado de "lo imprescindible" que es el trasvase Tajo-Segura "para que la Región de Murcia y España sean la huerta de Europa y podamos proveer de alimentos a medio mundo".

"Hemos estado hablando incluso del plan hidrológico que ha aprobado Portugal y de lo bien que lo están haciendo ahí en materia hidrológica y cómo en España tendríamos que estar siguiendo los pasos de lo que hacen en otros países", ha comentado el presidente autonómico, que ha dicho sentirse "satisfecho" tras la reunión porque ha visto al comisario europeo "en sintonía".

Para López Miras, "hay que atender a la agricultura que invierte, a la industria agroalimentaria; también a la agricultura no solo subsidiada, sino aquella que es capaz de generar muchos puestos de trabajo y crecimiento para las sociedades como es la de la Región de Murcia".

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DEL PE

López Miras ha mantenido con anterioridad una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la que ha transmitido "la importancia" que va a tener este organismo "para la Región de Murcia, tanto en la propuesta de la PAC como en la propuesta de la política de cohesión y en el acuerdo comercial con Marruecos".

Por otro lado, Metsola y el jefe del Ejecutivo murciano, que también es presidente del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, han hablado de otros asuntos como el próximo marco de financiación plurianual, el proyecto 'Caetra' y la importancia de la política de defensa para las regiones.