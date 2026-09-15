López Miras destaca la "pasión única" que despierta la Romería de la Fuensanta y la califica de "histórica" - CARM

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asistido este martes a la misa de despedida de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta, tras la que se procede al traslado de la patrona de Murcia hasta su santuario en romería, donde ha asegurado que se trata de una romería "histórica" para la Región de Murcia.

Así, ha puesto en valor que son muchos lo que se acercan hasta Murcia para acompañar a la patrona de la ciudad, "una pasión que es única y emociona". En esa línea, López Miras también ha destacado que con esta cita se pone "colofón a unos días de alegría", una Feria de Septiembre que "se ha preparado con mucho cariño y mucha ilusión", según ha informado la Comunidad.