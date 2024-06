López Miras: "El destino ha querido que hoy, además de ser el Día de la Región, estuviésemos convocados a votar"

MURCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP murciano y presidente de la Región, Fernando López Miras, ha señalado tras ejercer su derecho a voto en Lorca, que "el destino ha querido que hoy, además de ser el Día de la Región de Murcia, pues estuviésemos convocados para votar en estas elecciones europeas".

López Miras se ha referido al 42 aniversario del Estatuto de Autonomía, "es un buen día para recordar lo que hemos conseguido hacer en estos 42 años, lo que han hecho tantas y tantas generaciones de hombres y mujeres honrados, leales, trabajadores, comprometidos con esta tierra" y que "han conseguido que hoy la Región de Murcia no solo sea la mejor tierra del mundo, sino que estemos en uno de los mejores momentos". Para el líder del PP, "la región de Murcia está de moda y pasa por uno de sus mejores momentos".

López Miras, que ha votado en el mismo colegio de Lorca en el que estudió, ha pedido a todos los ciudadanos y ciudadanas "que vayan a votar porque nos jugamos mucho. Parece que Europa está muy lejos, las instituciones europeas están muy lejos, pero están mucho más cerca de lo que pensamos, en decisiones que nos afectan cada día, y mucho más a la Región de Murcia".

En concreto se ha referido a decisiones que afectan a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, al campo, al medio ambiente, a la seguridad, a la defensa o la inmigración. "También creo que es importante ir a votar para dar una respuesta a lo que está pasando en España. Creo que es importante y que estas elecciones europeas se juegan mucho más que lo que pueda pasar en Europa, también lo que pueda pasar en el futuro más inmediato de España".

Así, ha pedido el voto para que España sea "una sociedad basada en el consenso, en el diálogo, en la no división, la no crespación, no enfrentamiento, en poder crecer, en recuperar esa senda de crecimiento que nunca debimos dejar de perder y que seamos una sociedad basada en la concordia". "Creo que también es un momento para votar por la igualdad de todos los españoles", ha añadido.

López Miras cree que los Comicios Europeos también decidirán sobre "la igualdad de todos los españoles, que todos seamos iguales y que no se nos discrimine o que no se perjudique o que no se trate con diferencia unos españoles frente a otros".

En una jornada electoral que ha comenzado sin incidencias, López Miras se ha acordado de los interventores y apoderados de todos los partidos políticos, pero en especial de los más de 4.000 del Partido Popular, "que hoy van a estar intentando garantizar que transcurra con normalidad esta jornada electoral".

Tras votar, López Miras se desplazará a Santomera, que es el municipio en el que hoy se celebra el acto institucional por el aniversario del Estatuto de Autonomía, aunque reconoce que tendrá un ojo puesto en Roland Garros. "El acto va a terminar a tiempo de poder ver a Alcaraz. Seguramente lo veré en Santomera" y luego hará un seguimiento de la jornada electoral a partir de las 20.00 horas en la sede de su partido.