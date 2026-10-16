López Miras ensalza el papel de la construcción, un sector "vinculado a la modernidad y a la competitividad"

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, clausura la gala con motivo del 50º aniversario de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) - CARM

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, clausuró este jueves la gala con motivo del 50º aniversario de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), donde reconoció la trayectoria de una entidad que el pasado Día de la Región de Murcia fue distinguida con la Medalla de Oro, la máxima distinción entregada por la Comunidad.

Durante el encuentro, el máximo referente autonómico ensalzó la labor que la entidad desarrolla en la sociedad, ya que, "si hay un sector empresarial que está completamente vinculado a la modernidad, a la competitividad, a la calidad y a los servicios del estado de bienestar, es el de la construcción".

En este sentido, explicó que "cuando hablamos del estado de bienestar, de más hospitales, de centros de salud y educativos más modernos, estamos hablando de infraestructuras que tienen que construirse", según ha informado la Comunidad.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico incidió en que, "cuando hablamos de avanzar, de desarrollo, de progreso y de modernización, siempre nos vamos a las infraestructuras. Medimos el nivel de modernidad y de competitividad según las infraestructuras que tengamos", un papel en el que Frecom ha contribuido "construyendo 50 años Región".

López Miras destacó la colaboración del Gobierno regional con Frecom, y puso como ejemplo la participación de la entidad en la elaboración del Decreto-Ley de Vivienda Asequible del Gobierno regional, "aportando propuestas y trasladando las necesidades reales de las empresas y del sector" para que "se pueda construir más y a un precio asequible para todos", apuntó.

Además, se hizo entrega de los 'Premios de la Construcción 2026'. López Miras señaló la importancia de las empresas y los profesionales de este sector para dar respuesta al "mayor problema social que tiene nuestro país, la vivienda".