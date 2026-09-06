López Miras envía una carta a Vivas para mostrarle todo su apoyo "ante la terrible situación" que vive Ceuta

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Fernando López Miras, ha enviado una carta al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, para mostrarle todo su apoyo antes la "terrible situación a la que se ve sometida tu ciudad desde el pasado 30 de julio". "La gran ola de solidaridad y de apoyo a Ceuta que expresa el sentir de la inmensa mayoría del 1,6 millones de personas que vivimos en la Región de Murcia".

Para López Miras, "la entrada masiva y de manera ilegal de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos aquel día, supone un episodio de extrema gravedad, que resulta especialmente alarmante e indignante ante la pasividad -primero-, y la nefasta y lamentable gestión -después- demostrada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez".

"Un Gobierno central que, más que aportar soluciones, no ha hecho sino agravar aún más la extrema situación que viven en estos momentos Ceuta y su población, a la que no se les garantizan sus derechos, su libertad y su seguridad de la misma manera que a los ciudadanos del resto de España", añade en la misiva enviada López Miras.

Y es que, para el presidente murciano, "esta crisis que pone en peligro la soberanía nacional y el control de nuestras fronteras exige la adopción urgente de medidas que restituyan, cuanto antes, la normalidad a Ceuta, y que permitan a todos los ceutíes, sin excepción, retomar sus vidas de manera inmediata y en las mismas condiciones que el resto de los españoles".

"La españolidad de Ceuta no sólo está fuera de cualquier discusión, sino que es una cuestión absolutamente irrebatible, por mucho que algunos se empeñen, por lo que demuestran con sus actitudes y sus declaraciones en público, en traicionar la confianza, el bienestar, el presente y el futuro de sus compatriotas ceutíes, no sabemos en defensa de qué injustificables intereses", añade.

López Miras ha subrayado en la carta que "Ceuta es, y será siempre, España, y, por eso, cuando se la amenaza, se la agrede o se la violenta, también se ataca, se ofende y se pone en riesgo a una nación entera que tiene en vosotros, los ceutíes, su primera línea de defensa, cuya protección es también la del conjunto de todos los españoles".

De ahí, ha dicho, que el pasado miércoles, coincidiendo con el Día de Ceuta, "salimos en la Región de Murcia a nuestras calles y plazas a proclamar que Ceuta no está sola. Que nos tiene permanentemente a su lado para defender su derecho, y el de todo el pueblo ceutí, a seguir siendo lo mismo que han sido durante los últimos siglos, frente a quienes se empeñan en tergiversar y manipular a su antojo la realidad histórica".

También ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el presidente murciano ha recordado que "aprobamos y trasladamos a todos los ciudadanos de la Región de Murcia una declaración institucional en apoyo de Ceuta, que te adjuntaré a esta carta".

"Son muchos y profundos los lazos afectivos y de colaboración que unen a la querida Ciudad Autónoma de Ceuta con la Región de Murcia, sin duda reforzados en estos momentos tan aciagos y dolorosos, en los que la sociedad ceutí ha demostrado, una vez más, su valentía y su gran categoría humana y moral a la hora de afrontar una de las peores crisis sociales y humanitarias a lo largo de su prolongada historia como parte fundamental de la nación española", ha aseverado.

"Hoy, mañana y siempre, Ceuta podrá contar sin reservas con la Región de Murcia y con el apoyo de sus gentes cuantas veces lo necesite, con la misma convicción y certeza de que el pueblo ceutí responderá de idéntica manera, en el caso de producirse la situación opuesta. Porque es la inquebrantable unión entre todos los españoles, y la firme convicción de ser miembros de una gran familia en la que ninguno que lo necesite pueda quedarse atrás, lo que nos otorga, en definitiva, nuestra fuerza y la honra de pertenecer a ese gran proyecto de convivencia en paz, justicia y libertad que es España", indica el presidente murciano.

"Quiero, por último, presidente, trasladar mi firme apoyo a todas las instituciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta y, muy especialmente, a ti, así como reconocer la responsabilidad, la serenidad y la determinación con las que has afrontado estos difíciles momentos. El mayor de los abrazos para ti, querido amigo Juan Jesús, y para todos los ceutíes desde ésta que es, también, vuestra casa, la Región de Murcia", concluye López Miras en la carta.