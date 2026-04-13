López Miras inaugura el nuevo centro de salud de Lorquí, con cerca de 2.000 m2 y seis consultas más

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura el nuevo centro de salud de Lorquí - CARM

LORQUÍ (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha inaugurado este lunes el nuevo centro de salud de Lorquí, que pone a disposición de los casi 8.000 habitantes del municipio cerca de 2.000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecer una atención más cercana, ágil y de mayor calidad, según ha informado la Comunidad.

"Lorquí ya tiene nuevo centro de salud, y es un gran centro, por lo que se trata de un día importante para el municipio y para toda la Región de Murcia", ha subrayado López Miras, quien ha afirmado que esta iniciativa "refleja el compromiso del Gobierno regional con la sanidad pública", así como la importancia del "trabajo conjunto de las administraciones".

Esta infraestructura sanitaria sustituye al antiguo centro de salud y lo amplía con seis consultas más de medicina y enfermería, lo que supone una importante mejora en la atención sanitaria del municipio, además de permitir que los profesionales puedan desempeñar su actividad con mayor comodidad.

En concreto, se pasa de las seis consultas médicas en el antiguo centro a un total de siete activas y dos más de reserva para futuras ampliaciones.

Por lo que respecta a las consultas de enfermería, se pasa de las cuatro consultas a seis, además de una de reserva.

El máximo responsable autonómico ha puesto en valor precisamente que las instalaciones ofrecen "nuevas consultas de medicina familiar, nuevas consultas de enfermería, sala de extracciones, zona de cirugía menor, y también, por ejemplo, espacios de atención especial para la mujer".

Asimismo, López Miras ha recordado que "en los últimos tres años hemos inaugurado siete centros de salud por valor de 35 millones de euros, tal y como teníamos programado en la Estrategia de Mejora de Atención Primaria que presentamos ya hace algunos años".

La nueva edificación cuenta con 1.945 metros construidos, de los que 1.107 conforman la planta baja para asistencia a pacientes con consultas y salas de tratamientos y técnicas diagnósticas, y 848 están construidos en sótano.

El nuevo centro de salud está ubicado en unos locales de titularidad municipal, y ha contado con una inversión total de 4,2 millones de euros, financiados por el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP).

MEJORAS PARA LOS USUARIOS

Los usuarios dispondrán de espacios de espera más confortables y consultas más amplias, dotadas con mobiliario y equipamiento sanitario más moderno. A partir de ahora, la sala de extracciones dejará de estar compartida para otros usos y el almacén del centro tendrá un espacio propio en el que se podrán gestionar de forma más eficiente los recursos materiales.

Los nuevos espacios también permitirán la organización de talleres de atención en grupo, educación maternal, nueva consulta de trabajo social más accesible o cirugía menor.

Además, alojará salas de técnicas especiales, de lactancia, de atención a la mujer y consultas polivalentes.

Gracias a las instalaciones inauguradas este lunes, también se pasará de contar con una sala polivalente compartida para extracciones, enfermería escolar o atención urgente a tener tres salas específicas para curas, extracciones y técnicas especiales.

También se ha habilitado un espacio para albergar en un futuro la sala de fisioterapia.

La puesta en marcha de este centro está incluida en la Estrategia de Mejora de Atención Primaria 2023-2026, que busca la mejora y ampliación de la red de centros de salud de la Región de Murcia.