Lucas destaca los 4,2 millones de euros destinados por el Gobierno central al centro de salud de Lorquí

Inauguración del nuevo centro de salud de Lorquí - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN

LORQUÍ (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha participado este lunes en la inauguración del nuevo centro de salud de Lorquí, una infraestructura que, según ha destacado, supone dar respuesta a una "reivindicación histórica" de los vecinos y vecinas del municipio.

Lucas ha resaltado que el centro ha sido financiado "íntegramente" por el Gobierno de España con una inversión superior a los 4,2 millones de euros.

El delegado ha aprovechado su intervención para reconocer el "compromiso" del alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, quien ha reclamado "de forma incansable" esta construcción durante más de una década ante el Ejecutivo autonómico.

Al hilo, ha criticado la gestión del Gobierno regional al asegurar que durante diez años "ha mirado hacia otro lado" y no ha destinado "ni un euro" a la construcción de este centro de salud.

Asimismo, ha remarcado que, aunque la competencia en materia sanitaria es de la Comunidad, los dos últimos centros de salud puestos en marcha en la Región, en Molina de Segura y Lorquí, han sido financiados por el Gobierno central.

El delegado ha ironizado sobre las críticas de "maltrato" a la Región, afirmando que el Gobierno de España responde con "inversiones" ante la "desidia" y la "falta de gestión" que ha atribuido al Ejecutivo regional.