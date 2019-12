López Miras, sobre la investidura de Pedro Sánchez: "Está hecho, se está troceando España poco a poco"

Publicado 30/12/2019 11:38:06 CET

MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, considera que la posible investidura de Pedro Sánchez en los próximos días es algo que cree que "está hecho". "Estamos asistiendo a una telenovela por fascículos, en la que se está troceando España poco a poco", ha lamentado.

López Miras, en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press, ha mostrado su preocupación por el acuerdo de Pedro Sánchez "con los que quieren romper España, con los independentistas catalanes" y desde Murcia "defenderemos la unidad de un gran país, como es España".

En su opinión, "no debemos dar lugar a que se repitan unas terceras elecciones generales, a otro año con tantos procesos electorales, porque repercute en muchos factores, en el empleo, no se pueden tomar decisiones a medio-largo plazo".

Preguntado por la deuda en la Región, advierte que "rozamos los 10.000 millones de euros y a pesar de ello seguimos cumpliendo los objetivos de deuda".

Ha recordado que en 2009 "apenas llegaba a los 700 millones de euros, Murcia era la comunidad que menos deuda tenía" pero la deuda de ahora es consecuencia del sistema de financiación autonómica aprobado por Zapatero para "beneficiar a los catalanes en el reparto del dinero".

"Esto tiene que cambiar", ha manifestado el presidente regional, quien asegura que en estos 10 años que Murcia no ha recibido el dinero que reciben el resto de españoles "se han mantenido abiertos hospitales y colegios y no estoy dispuesto a cerrarlos porque el Gobierno central no nos dé el dinero suficiente como para mantenerlos abiertos".

En otro orden de cosas, también ha zanjado la polémica existente con el sector de la agricultura dejando claro que la Región tiene mucho que agradecerle a éste, ya que Murcia "es conocida en el mundo entero por la agricultura y es un modelo de éxito único en el mundo; detrás de un tomate hay más tecnología que en un iPhone y no vamos a cambiar el modelo productivo agrícola, basta ya de demonizar a la agricultura".

En clave económica, ha resaltado la necesidad de contar con infraestructuras, el ave y "más plazas hoteleras, mejores hoteles y de más calidad con mejores servicios para los turistas".

Ha finalizado confirmando que la consejera del ramo, Cristina Sánchez ya está instalada en Cartagena y "poco a poco se irán llevando más servicios, pero es la primera vez en la historia que tenemos la sede de una consejería en Cartagena".