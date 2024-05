López Miras, sobre Milei y Sánchez: "Están los dos comodísimos, a ver quién dice la bravuconada más grande"

MURCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha dicho que los presidentes de España y Argentina, Pedro Sánchez y Javier Milei, respectivamente, "se parecen demasiado" y "tienen una forma de hacer política muy parecida", y ha insistido en que "si de verdad" consideraran que se está generando "una situación preocupante" para los dos países, ambos "intentarían solucionarlo".

"Están los dos comodísimos, a ver quién dice la bravuconada más grande a un lado del océano y a otro", ha dicho López Miras en declaraciones a los medios de comunicación durante la clausura de la Asamblea General de la Mesa del Turismo de España, celebrada este miércoles en Madrid.

López Miras ha recordado que él mismo afirmó el pasado lunes que "lo que había dicho Milei el domingo era inadmisible, inadmisible en referencia al presidente del Gobierno de todos los españoles o al entorno del presidente del Gobierno".

No obstante, ha manifestado que "pasados un par de días" ha visto que tanto Sánchez como Milei "están los dos en sus salsas" y "muy cómodos con esta situación". Esto, ha dicho, "me hace pensar que se parecen demasiado y que tienen una forma de hacer política bastante parecida".

Según ha manifestado el presidente de la Región de Murcia, "si de verdad creen que se está generando una situación preocupante y comprometida para muchos millones de personas, de relaciones comerciales, diplomáticas, entre dos países hermanos como España o Argentina, de alguna manera intentarían solucionarlo, rebajar la tensión, un acercamiento de posturas, pero no, están los dos comodísimos".

"Yo creo que Sánchez vuelve a poner la política exterior a su servicio y aquí lo estamos viendo; creo que lo que menos necesita ahora mismo las relaciones diplomáticas entre España y Argentina es que se basen en los intereses de Sánchez, hay que rebajar la tensión y hay que recobrar el sentido común en nuestras relaciones", ha enfatizado.

"QUIEN HA APORTADO EL FANGO ES EL PSOE"

Respecto a su postura en relación a las declaraciones de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, en las que ha censurado las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, López Miras ha sostenido que "quien ha aportado y ha traído el fango a la política actual ha sido el Partido Socialista y sus socios, el populismo que impregna al Gobierno de Sánchez".

"Yo no tengo nada que objetar a los informes referentes a la señora del presidente del Gobierno, y tendrá que ser un juez el que diga si que la mujer de Pedro Sánchez firme cartas de recomendación para empresas que luego tienen ayudas del Gobierno es legal, no es legal, si es reprochable o no es reprochable", ha afirmado.

Asimismo, López Miras ha enfatizado que "cada vez los ciudadanos tienen una opinión más formada sobre que la mujer del presidente del Gobierno haga recomendaciones a empresas que luego reciben rescates de ese mismo Gobierno", pero será un juez "el que tenga que decir si es legal o es ilegal que la mujer del presidente del gobierno firme recomendaciones a empresas que luego el Gobierno de su marido les da ayudas de fondos públicos".

"El juez tendrá que decir si es legal o no, y también los ciudadanos podrán formar en sus hogares el criterio de si está bien, si está mal, si es reprochable o no es reprochable que se haga eso", ha concluido.