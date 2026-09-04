López Miras, sobre el modelo de financiación del Gobierno: "No vamos a ser cómplices de una España más desigual"

Archivo - El presidente de Murcia, Fernando López Miras - DIMA - Europa Press - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este viernes que la Comunidad no va a ser "cómplice de una España más desigual" ante el modelo de financiación autonómica que, según ha denunciado, el Ejecutivo central ha pactado con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, para "privilegiar al independentismo".

A través de un mensaje publicado en la red social 'X' mientras las comunidades participan en el Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF), López Miras ha afirmado que la Región está a favor de poner en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica, si bien ha rechazado cualquier planteamiento negociado al margen del resto de territorios.

"La Región de Murcia quiere un nuevo modelo de financiación autonómica, pero no el que Sánchez ha pactado con Junqueras para privilegiar al independentismo. Lo que nos afecta a todos tiene que negociarse con todos", ha sostenido.

"No vamos a ser cómplices de una España más desigual en la que la Región de Murcia sigue a la cola en financiación", ha agregado el jefe del Ejecutivo autonómico.