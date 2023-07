López Miras: "Persistirá un bloqueo institucional que los ciudadanos de la Región de Murcia no se merecen"

CARTAGENA (MURCIA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha lamentado que, si en esta sesión de investidura no se deposita la confianza en quien "debe estar al frente de la gestión" los próximos cuatro años, "persistirá un bloqueo institucional que los ciudadanos de la Región no se merecen y que la sociedad no se puede permitir".

"No nos eligieron para eso", ha señalado López Miras durante su intervención en esta segunda jornada del debate de investidura. A su parecer, los ciudadanos "no tienen entre sus preocupaciones si la clase política es capaz de llegar a acuerdos, de anteponer los intereses generales a los particulares" sino que "dan por hecho que es nuestra obligación, que es nuestra responsabilidad".

A VOX le ha recordado que "deben optar por posicionarse junto a la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia y exigir el cumplimiento de ese programa o, por el contrario, bloquear votando lo mismo que el Partido Socialista y que Podemos, materializando ese bloqueo en la región de Murcia".