López Miras planteará este miércoles en el CdR la "problemática" de "romper" infraestructuras como el Tajo-Segura

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha anunciado que va a acudir este miércoles a la reunión del Comité Europeo de las Regiones (CdR) que se celebra en Venecia (Italia) y que se encarga de los temas de agricultura y agua, donde va a proponer "la necesidad de que los países tengan planes de gestión nacional del agua" y va a plantear la "problemática de romper y de cerrar las infraestructuras hídricas que ya están llevando progreso a las regiones como, por ejemplo, el trasvase Tajo-Segura".

López Miras ha efectuado este anuncio en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Murcia' de Onda Cero y al ser preguntado por la posibilidad de llevar a cabo una reunión sobre agua con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen.

En este sentido, López Miras ha lamentado que, "por desgracia", ya no le "sorprende" el hecho de que Sánchez "no conteste a las demandas de la Región" y ha criticado que el presidente del Gobierno nacional "no ha respondido a esta propuesta" de mantener una reunión.

A este respecto, ha recordado que Sánchez "prometió en un mitin de campaña en Albacete en 2018 que iba a cerrar el trasvase Tajo-Segura y parece que va a ser la única promesa que cumpla durante todo su mandato".

En cambio, López Miras ha confirmado que sí se va a reunir con el comisario de Agricultura de la UE, que ya está en contacto con él y le ha contestado que van a buscar un día para poder reunirse.

Asimismo, ha confirmado que este miércoles va a llevar este tema a la reunión en Venecia del Comité de las Regiones que lleva los temas de Agricultura y Agua, de la que él es vicepresidente. "Voy a llevar al seno del Comité Europeo de las Regiones, precisamente, este tema: la necesidad de que los Estados de la Unión Europea tengan políticas nacionales de agua", ha apostillado.

Ha señalado que Portugal ha anunciado ahora un plan de agua que él ve "con envidia" y que lleva por lema 'El agua que une', y que "implementa trasvase, embalses y presas para vertebrar todo Portugal".

LA "TRAICIÓN" DEL PSRM

Ha señalado que está "muy preocupado" con los anuncios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de "recortar el trasvase Tajo-Segura" porque se trata de una infraestructura que "no sólo es importante para la agricultura en la Región de Murcia" sino que "es importante para la sociedad en general, para todos los sectores económicos".

Ha tachado de "traición" el hecho de que el Congreso de los Diputados rechazara la proposición de ley para blindar el trasvase de Tajo-Segura por un solo voto. A su juicio, "fue la traición más infame que se puede hacer contra la Región de Murcia" y ha reprochado que "esa traición la propició y la protagonizó el Partido Socialista".

"Y sobre todo, lo que no me entra en la cabeza y no tiene ningún tipo de defensa es que los tres diputados del Partido Socialista de la Región de Murcia votaran en contra del trasvase Tajo-Segura", según López Miras, quien ha criticado que el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, "subiera a la tribuna del Congreso de los Diputados a defender el cierre del trasvase Tajo-Segura, lo que no tiene pase ninguno" y "es una vergüenza".

Así, ha criticado que "no se puede ser murciano y no defender el trasvase Tajo-Segura" y ha lamentado que esta infraestructura "hoy no está protegida" porque "hace justo una semana, el Congreso de los Diputados tumbó esta iniciativa porque el Partido Socialista votó en contra y dentro de esos votos en contra estaban los tres votos de los socialistas murcianos".

POSTURA COMÚN EN MATERIA DE AGUA

Asimismo, López Miras ha sido preguntado por las declaraciones de Lucas, que se ha reunido con alcaldes y portavoces de los grupos municipales socialistas y ha acordado por unanimidad solicitar a López Miras "la convocatoria inmediata de todas las fuerzas políticas con el fin de establecer una posición común en materia hídrica que garantice agua para siempre".

Al ser preguntado por esta propuesta, el presidente del Ejecutivo murciano ha lamentado que la intervención de Lucas el pasado martes en el Congreso de los Diputados "defendiendo el cierre del trasvase Tajo-Segura y votando en contra" de que se proteja esta infraestructura "rompió de forma unilateral cualquier posibilidad de acuerdo en materia de agua en la región de Murcia".

"La rompió él, de forma unilateral", ha recriminado López Miras, quien ha insistido en que el Partido Socialista "rompió cualquier tipo de acuerdo en materia de agua, votando en contra de que se proteja el trasvase Tajo-Segura". "¿Pero qué unidad de acción va a haber cuando el Partido Socialista ha defendido el cierre del trasvase Tajo-Segura?", ha aseverado.

A este respecto, López Miras ha asegurado que el PP "no va a ser cómplice de la traición y del engaño del PSOE de la Región de Murcia" y se ha preguntado "¿qué es lo que nos están vendiendo ahora? ¿desaladoras?".

A su parecer, Lucas y el PSRM "no han entendido nada" de lo que pasó en el Congreso, porque el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que es "el jefe de los socialistas murcianos", ha dicho que "en 2027 recorta a la mitad el trasvase Tajo-Segura".

"Y el PSOE viene ahora a inventarse dos desaladoras fantasmas y a decirnos que los va a poner en marcha para sustituir el trasvase", según el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha asegurado que el agua del acueducto Tajo-Segura "es insustituible".

Respecto a las críticas que cuestionaban la validez legal de la iniciativa para blindar el trasvase, López Miras ha defendido que "había pasado todos los informes jurídicos de la Asamblea Regional", por lo que "tenía toda la validez jurídica".

SENTENCIA DEL TS

Al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que estima parcialmente el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027, López Miras ha reconocido que es algo "difícil de interpretar".

Se trata, tal y como ha añadido, de una sentencia "farragosa" porque "es el resultado de la política en materia de agua del Gobierno de Sánchez y del PSOE", basada en "criterios políticos, no en criterios técnicos ni científicos".

Ha explicado que los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura "entendemos que da esa carencia de dos años para ir estableciendo los caudales ecológicos de forma escalonada".

En cualquier caso, ha señalado que el "problema" es que "los caudales ecológicos tienen que establecerlos los técnicos, con criterios científicos" y "este recorte del trasvase se ha decidido en los despachos de los políticos del Miteco".

PORTMÁN Y PRESUPUESTOS REGIONALES

En cuanto a la situación del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán y la decisión del Miteco de sellar los residuos mineros, López Miras ha lamentado que el Gobierno de España "va a causar un daño irreparable al medio ambiente por omisión" y ha recordado que el ex presidente Mariano Rajoy "aprobó un proyecto para retirar todos los estériles y sustancias contaminantes".

Respecto a la situación de los Presupuestos de la Región para 2025, el presidente del Ejecutivo murciano ha reconocido que están "en punto muerto" y "a la espera de que Vox nos diga algo".

Asimismo, ha anunciado que trasladará a Sánchez, en la próxima Conferencia de Presidentes, que "el país no puede seguir así" porque "nada funciona: no funciona la luz, no funcionan los trenes, hoy no funcionaban gran parte de los teléfonos y los escándalos de corrupción y en las instituciones del estado cada vez están cercando más su actuación política y personal".