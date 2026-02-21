López Miras pone en valor que Francisco Jódar "dejó una ciudad mejor que la encontró a pesar de las dificultades"

López Miras presidió el acto que oficializa la nueva denominación del recinto ferial de Lorca, que pasa a llamarse Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar - ANGELA ORTIZ

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, presidió hoy el acto que oficializa la nueva denominación del recinto ferial de Lorca, que pasa a llamarse Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso.

Se trata de un homenaje al exregidor, quien gobernó el municipio entre 2007 y 2017 y lideró la reconstrucción tras los terremotos de 2011 y las riadas de 2012. "La gestión de Francisco Jódar como alcalde se puede definir como un éxito rotundo porque dejó una Lorca mejor que la que se encontró a pesar de las dificultades", afirmó López Miras. Además, puso en valor que "hoy vivimos un momento de reconocimiento y agradecimiento de todo un pueblo".

Durante su intervención, el presidente destacó "la forma de ser, de estar, de trabajar y de hacer política" de Jódar y afirmó que los diez años de mandato del exalcalde "no fueron diez años cualquiera", ya que estuvieron marcados por el impacto de la crisis económica, de los terremotos de 2011, y la riada de San Wenceslao en 2012.

"Paco Jódar afrontó la situación con valentía, sin descanso y pensando en las personas, y esa forma de hacer política tiene recompensa", añadió López Miras.

El jefe del Ejecutivo regional resaltó la etapa de reconstrucción, en la que "no hubo un solo plano que no fuese revisado por el alcalde Francisco Jódar". "No dejó ni una sola calle sin recorrer, ni un solo vecino sin escuchar, ni una sola puerta a la que llamar", concluyó.