López Miras (PP) asegura que las negociaciones para la gobernabilidad solo se han centrado en el aspecto "programático"

Publicado 14/06/2019 12:45:09 CET

MURCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado que las negociaciones para lograr la gobernabilidad de la Región, de momento, se han centrado solo en lo "estrictamente programático". Una vez que haya un acuerdo en este sentido, ha avanzado que "será el momento de ver cómo articulamos estructuralmente la implantación de esas medidas".

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por la evolución de las negociaciones, López Miras ha confirmado que "hay una plena voluntad de dialogo y de acuerdo, por supuesto, para conformar un gobierno que responda a la voluntad mayoritaria de los murcianos del pasado 26 de mayo y que vamos paso a paso".

A este respecto, ha recordado que ya se alcanzó un acuerdo para configurar la Mesa de la Asamblea y, ahora, "estamos intentando, dentro de ese dialogo, llegar a acuerdos en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la Región". En lo que se refiere al futuro gobierno de la Región, de momento, ha insistido en que lo que se ha hablado es "estrictamente del acuerdo programático", que cree que es lo "que más nos importa a ambas formaciones, tanto a Cs como al PP".

Se trata, añade, de "esas medidas que tenemos que implementar en la Región durante los próximos cuatro años como, por ejemplo, bajar impuestos o garantizar la libertad en la Educación". A su juicio, esto es lo más importante ahora mismo para ambas formaciones y es en lo que están centrados, intercambiando propuestas entre unos y otros, centradas en "programas y en medidas".

Al ser preguntado por si el PP estudia las medidas que ha propuesto VOX, López Miras ha insistido en que "estamos hablando de un acuerdo en la Mesa de la Asamblea, de un acuerdo para ayuntamientos y de un futuro acuerdo de gobierno".

"Yo creo plenamente que se puede conformar un gobierno sustentado por 22 diputados regionales, como lo hemos hecho en los últimos cuatro años de gobierno, y de eso es de lo que estamos hablando", según López Miras.

"Cuando tengamos ese acuerdo que pueda sustentar una gobernabilidad en 22 diputados, desde luego, vamos a hablar con todos y el PP ya se ha sentado con la formación política a la que usted se refiere para intentar acuerdos que garanticen la estabilidad y la gobernabilidad los próximos cuatro años", ha afirmado.

En cuanto al hecho de que VOX reivindica representación en el futuro Gobierno regional, López Miras se ha remitido al propio partido liderado por Santiago Abascal a nivel nacional. "Porque yo no me he senado a la mesa de negociación, porque creo que hay que ser muy prudente y muy respetuoso con la excelente labor que están haciendo las comisiones de negociación de todos los partidos políticos", ha afirmado.

En este sentido, se ha mostrado expectante por ver "qué es lo que deciden y que es lo que acuerdan". En todo caso, para hablar de esos detalles pormenorizados de lo que se habla en esas reuniones, López Miras ha emplazado a los periodistas a preguntar a los miembros de las comisiones negociadoras.