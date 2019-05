López Miras: "Quiero que los dueños de su destino sean el millón y medio de murcianos"

Publicado 12/05/2019 15:26:22 CET

MURCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este domingo en Águilas, en un acto de partido que ha clausurado el presidente del PP nacional, Pablo Casado, que quiere que "los dueños de su destino sean el millón y medio de murcianos" y que, ante todo, quiere ser "el presidente de la libertad".

López Miras, que también ha estado acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la candidata a la Alcaldía de Águilas, Eva Reverte, ha subrayado que la visita de Pablo Casado es la "garantía" de que el PP es el partido "que más se interesa por la Región de Murcia".

Así, ha señalado que "lo más importante en la vida es la honestidad, y el único que ha demostrado esa honestidad ha sido Pablo Casado", porque según ha afirmado "ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez miran a los ojos a las personas" como el líder de los 'populares'.

En clave regional, cree que el 26M decide "la Región de Murcia que queremos y que queremos dejar a nuestros hijos, y nada hay decidido, el futuro no está escrito". "Presento un proyecto que es un compromiso personal con la Región de Murcia, que está por encima de ideologías políticas y centrado en el millón y medio de los murcianos", ha apostillado.

4 IDEAS CLARAS: EMPLEO, LIBERTAD, PROGRESO Y FUTURO

López Miras ha destacado lo realizado por el PP en los últimos cuatro años, con la creación de 90.000 puestos de trabajo, y se ha comprometido a crear en los próximos cuatro, si gana, a crear otros 90.000, porque "somos los únicos que sabemos hacerlo".

Así, ha indicado que van a seguir bajando impuestos para que Murcia "sea la región de España con menos presión fiscal", y para ello, ha adelantado que crearán zonas libres de impuestos. Otras medidas a las que se ha comprometido es la gratuidad de las guarderías, de los libros de texto, del transporte interurbano para los jóvenes, los mayores y los parados, o la libertad para que cada murciano pueda elegir tanto su médico como el centro hospitalario en el que quiere ser atendido.

Sobre agua, ha subrayado que "sin agua no hay futuro y no voy a permitir que toquen el Trasvase Tajo-Segura, que da trabajo a 100.000 familias en esta Región, se toque", sin embargo, no puede prometer que si gana el PSOE "no puedan cerrarlo". "La única opción para proteger a la Región de Murcia es un gobierno sólido del PP conmigo de presidente", ha añadido.

"Quedan 11 días de campaña y se le agota el tiempo a Cs, tiene que ir pensando en decir que va a hacer. Si está dispuesto a apoyar al PSOE con Podemos en la Región o un gobierno fuerte conmigo. Mientras que no lo digan, estarán dando motivos para que pensemos que pueden apoyar un gobierno socialista con Podemos, y eso es ruina y paro", ha concluido.

"NI POPULISTAS DE DERECHAS, NI DE IZQUIERDA NI DE CENTRO, EL PP"

García Egea, que ha comenzado su intervención haciendo un símil con el triatlón. "hemos perdido unos segundos en la prueba de nado, pero tenemos a la mejor bicicleta que es Fernando López Miras y al mejor sprinter, Pablo Casado", ha lamentado que algunos hayan querido votar de forma indirecta al PP "y lo que han hecho es regalar cuatro años a Pedro Sánchez".

El secretario general del PP ha criticado Albert Rivera por "querer hacerse pasas por notros", y le ha afeado que "mientras Casado dedicó todo su esfuerzo a luchar contra Pedro Sánchez, otros como Rivera se dedicaron a luchar contra Casado". Asimismo, ha acusado al líder 'naranja' de ser "el mayor plagiador de España", por copiar las propuestas del PP, y ha añadido, "no puede ser el líder de la oposición tras haber dicho sí al PSOE en Andalucía".

Por ello, ha subrayado, "ni populistas de derechas, ni de izquierdas ni de centro, que son los peores, Partido Popular". "A nosotros nos definen nuestros hechos, que otros se organicen para definirse", apostillaba.

En clave regional, sobre los debates, García Egea ha indicado que "hay una corriente intensa para debatir con López Miras" pero ha defendido que no lo haya hecho para dedicar ese tiempo en debatir con los murcianos.

En este punto, en vez de debatir, ha propuesto enviarle un cuestionario al resto candidatos para que respondan ante los murcianos si están dispuestos a apoyar al PP para que la Ley del Memorándum siga igual, para que finalice la regeneración de Portmán, el AVE a Murcia, Cartagena y Lorca o para quitar el impuesto al diésel.