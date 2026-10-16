López Miras recibe a Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3: "Sobre tu moto llevas el orgullo de toda una Región"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el piloto murciano Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3 tras su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Indonesia - CARM

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este viernes en el Palacio de San Esteban al piloto murciano Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3 tras su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Indonesia.

Durante el acto, el presidente ha calificado este título como "una auténtica proeza" y ha dado las gracias a Quiles "por llevar el nombre de la Región de Murcia a lo más alto del deporte mundial", según ha informado la Comunidad.

Así, el jefe del Ejecutivo regional ha puesto en valor que Quiles es "un embajador extraordinario de nuestra tierra", y le ha trasladado que "en lo que resta de temporada y la próxima en Moto 2, llevarás sobre tu moto el cariño, la ilusión y el orgullo de toda una Región".

"Hoy reconocemos a un campeón, pero también toda una trayectoria de esfuerzo y superación, a pesar de su edad", ha asegurado López Miras, quien ha destacado que el piloto de la pedanía murciana de Guadalupe ha demostrado "una velocidad excepcional, pero también una madurez competitiva que va mucho más allá de sus años".

El presidente ha hecho extensivo este reconocimiento a la familia del piloto, a Jorge Martínez Aspar y a todo el equipo CFMoto Aspar: "Este éxito también es vuestro".

En su intervención, López Miras también ha animado a los jóvenes de la Región de Murcia a seguir el ejemplo de Quiles "para comprender que los grandes objetivos requieren compromiso, paciencia y esfuerzo" y que "el talento no sirve de nada sin trabajo".

Quiles, de 18 años, ha conseguido su primer título mundial a falta de cinco grandes premios para terminar la temporada, en la que suma diez victorias. El piloto ya terminó tercero en el Mundial de Moto3 de 2025, año de su debut en la categoría.