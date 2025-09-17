López Miras recibe al UCAM CB por sus 40 años: "Sois historia de la Región de Murcia"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, recibe en el Palacio de San Esteban al UCAM Murcia Club de Baloncesto - CARM

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha recibido este miércoles en el Palacio de San Esteban al UCAM Murcia Club de Baloncesto, con motivo de la conmemoración de su 40 aniversario, en un acto en el que han participado la presidenta del club, María Dolores García Mascarell, así como el cuerpo técnico, jugadores y trabajadores de la entidad.

Durante su intervención, López Miras ha puesto en valor que este club "es ya historia de la Región de Murcia", y que "da prestigio a nuestra tierra y aporta algo que no se puede cuantificar, que es ilusión, las ganas de soñar de los más jóvenes y también de los mayores", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Además, el máximo responsable autonómico ha destacado especialmente la figura como presidente del club de "José Luis Mendoza, que cambió para siempre la historia del equipo. Sin él sería imposible entender lo que hoy es UCAM Murcia".

El jefe del Ejecutivo regional ha resaltado la estabilidad y la confianza que, con la familia Mendoza al frente, han caracterizado al UCAM Murcia en los últimos años, y que personifican dos nombres clave: el entrenador Sito Alonso, en el banquillo desde 2019, y Alejandro Gómez, que acumula 16 temporadas consecutivas como director general.

Para López Miras, Alonso y Gómez son dos "referentes del baloncesto nacional" que han ayudado a que "UCAM Murcia sea un equipo ganador que no se siente inferior a nadie, diga lo que diga el palmarés o el presupuesto del rival".

En su intervención, el presidente también ha dado ánimos al equipo para superar la inminente fase previa de la Champions League que se disputará en Bulgaria, y seguir así "paseando con orgullo el nombre de la Región de Murcia por Europa".

Además, ha expresado que tanto los aficionados como el club "compartimos una misma ilusión en el horizonte: traer a Murcia un título. Y no estaría nada mal que ese título fuera la Champions League".