López Miras responderá este jueves en el Pleno a preguntas sobre retos futuros, centros educativos, pobreza y vivienda

Archivo - El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en una intervención en la Asamblea Regional - COMUNIDAD - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia este jueves, 14 de mayo, a partir de las 9.30 horas, para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios, tras ser admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara.

Así, el Grupo Parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre los retos para el futuro de la Región de Murcia, y el Socialista lo hará sobre el "abandono" de los centros educativos de la Región de Murcia, según ha informado el Parlamento autonómico.

Por su parte, Vox preguntará al presidente del Consejo de Gobierno sobre número de trabajadores pobres de la Región de Murcia y, finalmente, el Grupo Parlamentario Mixto se interesará sobre medidas en materia de vivienda.

Además, el orden del día incluirá una batería de preguntas orales dirigidas a los miembros del Consejo de Gobierno. Entre las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular destacan las cuestiones relativas a las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos, así como el seguimiento del Programa de Terapias Ecuestres para Víctimas de Violencia Sexual.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista centrará sus preguntas en el ámbito sanitario y laboral. Los socialistas interrogarán al Ejecutivo sobre el servicio de cribado de cáncer de mama en el centro de salud comarcal Río Mula y la situación de los sueldos bajos en la Región dentro de la Estrategia de Impulso de Calidad en el Empleo 2026-2029.

Asimismo, pedirán un calendario concreto para la planificación integrada de los Espacios Naturales Protegidos.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, las preguntas orales versarán sobre el "colapso" de las urgencias en los hospitales Virgen de la Arrixaca y Santa María del Rosell. Además, el grupo solicitará información sobre si la Comunidad ha patrocinado o costeado la emisión del programa radiofónico 'Es la mañana de Federico' desde Lorca el pasado 8 de mayo.

El Grupo Parlamentario Mixto cerrará el turno de preguntas interesándose por la no aprobación del Reglamento del bingo y por las medidas de refuerzo del diálogo social en la Región de Murcia.

La sesión plenaria concluirá también con cinco interpelaciones. El Grupo Mixto abordará la financiación de la educación concertada hasta 2029, mientras que el Grupo Popular tratará la protección del patrimonio paleontológico y la conexión de las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares.

Finalmente, el PSOE interpelará al Gobierno sobre el cumplimiento de la Ley de igualdad trans y derechos LGTBI en el ámbito educativo, mientras que Vox pedirá explicaciones sobre la autorización de macroparques de energías renovables en suelos cultivables en lugar de restringirlos a suelos no productivos.