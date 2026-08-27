Archivo - López Miras sitúa una financiación autonómica "justa", la industria y la seguridad como prioridades del nuevo curso - CARM - Archivo

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha situado la financiación autonómica, las infraestructuras, el impulso a la industria y el apoyo a autónomos y empresas entre las principales prioridades del Gobierno regional para el último curso político de la legislatura. Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves en Cartagena.

López Miras ha señalado que la financiación autonómica será "uno de los primeros temas del curso político" y ha anunciado que el Ejecutivo regional pedirá la retirada del modelo planteado por el Gobierno central y reclamará la negociación de un nuevo sistema que "sea justo para la Región" para que "los habitantes de la Región de Murcia dejen de ser los españoles que menos reciben para sus servicios públicos, sanidad, educación y atención social".

En cuanto a los próximos presupuestos regionales, López Miras ha señalado que el Gobierno de la Región de Murcia "lo que quiere es que haya presupuesto" y ha confiado en que Vox tenga "esa voluntad de poder hacer una propuesta de negociación centrada en los presupuestos y para que haya presupuesto".

Entre las reivindicaciones al Ejecutivo central, ha incluido también la ampliación del puerto de Cartagena, la regeneración de la bahía de Portmán, el Corredor Mediterráneo, la alta velocidad y la mejora de las conexiones ferroviarias con Cartagena y Lorca.

En el ámbito de las competencias autonómicas, López Miras ha avanzado que el Gobierno regional continuará desarrollando el plan industrial, especialmente en Cartagena, y mantendrá las medidas de apoyo a empresas y autónomos. Asimismo, ha anunciado la próxima aprobación de la Ley de Empresa Familiar y de la Estrategia de Autónomos.

El presidente regional también ha anunciado que la Comunidad presentará y pondrá en marcha la Estrategia Regional de Inteligencia Artificial, mientras que, una vez culminados los trámites, enviará a la Asamblea Regional la Ley de Universidades para su aprobación definitiva.

En materia agrícola, el Ejecutivo regional presentará además un plan de relevo generacional para el sector, mientras que López Miras ha reiterado la defensa del sector hortofrutícola murciano y del trasvase Tajo-Segura.

Respecto al Mar Menor, ha asegurado que el Gobierno regional seguirá trabajando en su recuperación y ha señalado que la laguna "avanza poco a poco hacia una recuperación en la que confiamos plenamente".

La seguridad en las calles y costas será otro de los asuntos prioritarios al inicio del curso político, según ha indicado López Miras, quien ha vinculado esta cuestión a la actuación del Gobierno central.

El presidente también ha destacado la respuesta de la Región ante los incendios registrados este verano en distintos puntos de España y ha señalado que las brigadas murcianas han participado durante 19 jornadas en las labores de extinción de cinco incendios fuera de la Comunidad.

López Miras ha defendido que, pese a la "inacción del Gobierno de España", el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando en aquellos ámbitos en los que tiene competencias o pueda avanzar para afrontar los principales retos de la Región.