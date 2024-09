López Miras ve con "pocas expectativas" la posibilidad de alcanzar un pacto sobre financiación tras escuchar a Montero

Considera factible pactar esa reforma si Sánchez "convoca ya la Conferencia de Presidentes"



MURCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha reconocido que ve con "pocas expectativas" la posibilidad de que se alcance un pacto sobre la reforma del modelo de financiación autonómica "tras lo visto este miércoles por la mañana en el Senado", ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha explicado poco" durante su intervención en el Pleno de la Cámara Alta, "lo ha explicado muy mal, ha insultado mucho y ha insultado muy mal".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la reforma del sistema de financiación autonómica, López Miras ha reprochado que "seguimos sin saber qué es lo que ha firmado el Partido Socialista de Cataluña con los independentistas de Cataluña" y, a su parecer, "este es el problema original de este cupo catalán: que es un acuerdo que ha firmado el Partido Socialista en Cataluña con los independentistas".

Asimismo, ha señalado que es un acuerdo "que automáticamente vincula a Pedro Sánchez, porque depende de los independentistas catalanes". "Quieren hacernos pasar por el aro y que agachemos la cabeza del resto de comunidades autónomas para que, con el dinero de los ciudadanos de la Región de Murcia, entre otras, se pague seguir en el sillón de la Moncloa al señor Sánchez", ha manifestado.

"Y no lo vamos a permitir", ha advertido el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha reconocido estar "todavía mucho más preocupado" tras lo sucedido este miércoles, porque la ministra Montero "no ha explicado nada, ha dado solo excusas, y ha explicado lo que no ha firmado pero no lo que ha firmado".

De la misma forma, ha criticado que Montero "ha comparado Cataluña con Baleares y con Canarias". "Cataluña debe ser ahora otra isla de España", según el presidente del Gobierno murciano.

Igualmente, ha reprochado que Montero "ha dicho que, para que el resto de regiones reciban lo mismo, tienen que hacer lo mismo que Cataluña". "No sé si se refiere a subir impuestos o no sé si se refiere a intentar proclamar de forma unilateral la independencia del resto de comunidades autónomas", ha aseverado.

En cualquier caso, López Miras ha lamentado que "esto no es serio" y ha considerado que "esto se soluciona" con algo que él lleva pidiendo desde abril, y es que se convoque ya a todos los presidentes autonómicos. Así, ha reclamado que Pedro Sánchez "dé la cara y que nos siente a hablar de financiación autonómica a todos".

SE PREGUNTA SI VÉLEZ "ESTÁ DE ACUERDO CON LO DICHO POR MONTERO"

En este sentido, López Miras ha criticado que Vélez "es el primer secretario general de un Partido Socialista de una comunidad autónoma que salió a defender decididamente a Sánchez y al cupo catalán", en referencia a "esa financiación singular, privilegiada y que perjudica al resto de los españoles en favor de los independentistas catalanes".

"A mí también me gustaría saber si el señor Vélez y el Partido Socialista de la Región de Murcia está de acuerdo con lo que ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", ha remarcado.

Así, López Miras se ha preguntado "cómo puede encajar una financiación que privilegia a unos españoles frente a otros con lo que defendemos la inmensa mayoría de la Región de Murcia, que es igualdad y que los murcianos reciban lo mismo para su educación, su sanidad y sus políticas sociales que el resto de los españoles".

Además, se ha preguntado "cómo encaja el plan del Partido Socialista" y de Pedro Sánchez, "que es el del cupo catalán y el del concierto catalán, el de privilegiar de forma bilateral a Cataluña con esa financiación singular, en perjuicio del resto de las comunidades autónomas".

"Entenderá que es imposible", tal y como ha aseverado López Miras, quien ha recordado que el Gobierno de la Región de Murcia ya anunció que quería firmar un pacto respecto a la financiación autonómica con toda la sociedad", al igual que hizo "con el pacto de infraestructuras".

En este sentido, ha garantizado que el Gobierno de la Región va a impulsar ese pacto por la financiación autonómica "con toda la sociedad y con los ciudadanos de la Región de Murcia, que son los importantes, no los políticos".

De hecho, ha advertido que los políticos "son aquellos que tienen que reivindicar que, para reducir las listas de espera en la sanidad de la Región de Murcia, se destine lo mismo que Sánchez quiere destinar a reducir las listas de espera en la sanidad de Cataluña".

Además, ha defendido que los políticos tienen que defender que, para contratar a profesores y maestros en la Región de Murcia, el Gobierno de España "destine lo mismo que quiere destinar para contratar a profesores o maestros en Cataluña; y lo mismo para las listas de la dependencia o para residencias de mayores o de personas con discapacidad".

"Ese es el único pacto posible que defienden la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia y es el pacto que va a impulsar el Gobierno murciano, como ya anunciamos durante el curso político pasado", tal y como ha aseverado.

PIDE CONVOCAR YA LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El presidente del Gobierno murciano ha considerado que sí es factible alcanzar ese gran pacto sobre el sistema de financiación. "Si las cosas se hacen como se deben de hacer en un modelo autonómico, se puede conseguir", según López Miras.

En concreto, ha visto factible esta posibilidad si Sánchez convoca ya a los jefes de los ejecutivos autonómicos, tal y como le han reclamado más de diez presidentes de comunidades conforme al reglamento de la Conferencia de Presidentes.

Ha reconocido que "cada uno tenemos una forma diferente de poder entender cómo debería ser la financiación" pero se ha mostrado "convencido" de que pueden llegar a un acuerdo "si nos sentamos y si hablamos de esto, cada uno desde nuestras diferencias".

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez "tiene un problema, y es que depende de los independentistas catalanes". "Ya le digo yo que con los independentistas catalanes no se va a poder firmar una reforma del sistema de financiación autonómica porque ellos no creen ni en la igualdad, ni en el principio de solidaridad", ha remarcado.

En este sentido, López Miras ha lamentado que Sánchez "depende" de los independentistas catalanes más que del resto de españoles" y les "debe su lealtad". Por ello, ha reconocido que "va a ser muy difícil que Sánchez tenga el arrojo y la valentía de sentarnos a todos, Cataluña incluida, para hablar de una reforma del sistema de financiación autonómica".