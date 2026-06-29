López Miras:"Con Feijóo tendremos un presidente comprometido con la Región, que nos va a tratar con justicia e igualdad"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente autonómico de partido, Fernando López Miras, el secretario general autonómico, José Miguel Luengo, y la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez - KIKO ASUNCIÓN/EP

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras, ha defendido este lunes, durante la Junta Directiva Autonómica del PP, que ha contado con la presencia del presidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo, que "con Núñez Feijóo en la Moncloa tendremos a un presidente comprometido con las reivindicaciones de la Región y que nos va a tratar con justicia e igualdad".

López Miras ha expresado "la ilusión" que supone para la Región que Núñez Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno de España, ya que "defiende nuestras demandas y conoce sus soluciones".

"Tendremos en la Moncloa a alguien que se sentará con el resto de los presidentes para abordar una financiación justa para que todos los españoles reciban lo mismo y que ya de una vez por todas la Región deje de ser la peor financiada", ha resaltado.

Asimismo, ha señalado, "tendremos también a un presidente comprometido con nuestras necesidades en infraestructuras, y que no hará como Sánchez, que nos ha dejado fuera de las inversiones de un plan nacional de mantenimiento de carreteras".

"Un presidente que también pondrá soluciones al problema del Mar Menor, un ecosistema frágil que solo está intentando recuperar y mantener el Gobierno e la Región de Murcia", ha remarcado López Miras.

En materia de agua, ha resaltado que Núñez Feijóo "garantizará el agua para la Región y que todos los españoles tengan el agua que necesitan en igualdad de condiciones, porque en España hay agua suficiente para todos". "Y eso se hará con el Plan Nacional del Agua de Alberto Núñez Feijóo", ha apostillado.

El presidente del PPRM ha resaltado "las diferencias entre los Gobiernos del Partido Popular y el que tenemos alojado en la Moncloa", y una prueba de ello es que "el pasado jueves y viernes celebramos el Debate sobre el Estado de la Región: lo que es absoluta normalidad democrática, dar cuentas de la acción de Gobierno, es algo que no practica Sánchez desde julio de 2022".

"Un debate en el que se demostró que en la Región hay un Gobierno con ideas, con ilusión, con propuestas nuevas en materia de Educación, Sanidad o Industria, y que enfrente tenemos a un PSOE con 0 propuestas, que no es alternativa, impregnado del sanchismo más radical, y cuyo único papel es defender a Pedro Sánchez", ha añadido.

A su juicio, "al secretario general del PSRM, al señor Lucas, le quedan dos telediarios, igual que su jefe Pedro Sánchez", ha apostillado.

"Un gran ejemplo de la política útil y cercana del PP es Murcia, donde hemos tenido al frente a un magnífico referente que hoy es eterno, nuestro querido José Ballesta", ha resaltado el presidente.

CONFIANZA "PLENA" EN REBECA PÉREZ

"Una ciudad que hoy tiene al mando a una mujer valiente y preparada, cercana, amable, conocedora de la realidad y capaz de sacar adelante los mejores proyectos con un pulso firme: Rebeca Pérez. Murcia merece lo mejor y confío plenamente en su nueva alcaldesa", ha subrayado.

En esta línea ha defendido que son "el partido más importante de la Región de Murcia: tenemos más diputados, más alcaldes, más concejales que nadie y más juntas municipales que nadie" y esto, "tenemos que hacerlo valer de cara a una campaña electoral que tiene que empezar ya, tenemos que engrasar ya la maquinaria, ponernos a trabajar y salir a la calle para hablar con los vecinos, con las asociaciones, con las organizaciones, llevando la iniciativa", ha animado.

"Nos espera lo mejor, la Región de Murcia lo sabe: estamos ya a punto de empezar a escribir las páginas más brillantes de nuestro futuro, con Feijóo en la Moncloa", ha concluido.

REBECA PÉREZ ACEPTA SER LA CANDIDATA

Por su parte, la actual alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha aceptado ser la candidata a la alcaldía de la ciudad porque, ha defendido, "quiero a Murcia y los murcianos, que necesitan certezas y oportunidades".

Se ha mostrado orgullosa de estas últimas cinco semanas, desde que es alcaldesa, en las que ha recorrido pedanías con la Patrona, la Virgen de la Fuensanta; ha asistido a actos y eventos en barrios y pedanías; ha estado con los murcianos allí donde la han llamado; ha sentido el calor y el cariño de la mayoría silenciosa de los murcianos.

Por todo ello, ha aceptado ser la candidata a la Alcaldía de Murcia, "porque tenemos un proyecto de Murcia que queremos impulsar", y asume "este reto con mucha ilusión, desde la humildad, desde la responsabilidad y con toda la fuerza de mi corazón", ha concluido.

Por último, el secretario general del PP de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha abierto la Junta Directiva del partido en Murcia "entusiasmado" y con ganas de "contagiar ilusión" para que el partido vuelca a "conquistar este país que es tan extraordinario y que necesita nuevamente al Partido Popular".

Ha esperado que cada uno de los asistentes contagien "cada rincón de la Región de Murcia de la ilusión, pasión, ideas", ya que "España nos necesita y estamos dispuestos nuevamente a dar lo mejor de nosotros mismos para volver a conquistar el presente y el futuro".