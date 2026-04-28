Lorca se blinda ante crisis energéticas con un plan pionero de autonomía operativa tras el apagón de 2025

Presentación del Plan de Actuación Municipal frente a Crisis de Recursos Energéticos y Apagones (PLAMCREA) - AYUNTAMIENTO DE LORCA

Entre las medidas destaca la puesta a punto de grupos electrógenos y la reactivación de la antigua red de radio analógica de emergencias

LORCA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presentado este martes el Plan de Actuación Municipal frente a Crisis de Recursos Energéticos y Apagones (PLAMCREA), una estrategia pionera que convierte al municipio en el único de la Región de Murcia en sistematizar una respuesta integral ante colapsos del suministro eléctrico.

Este protocolo nace como respuesta directa a las lecciones aprendidas tras el "gran apagón" ocurrido exactamente hace un año, el 28 de abril de 2025, que dejó sin energía a millones de personas.

El plan busca garantizar la "autonomía operativa" de la ciudad frente al aislamiento que provocan estas crisis, basándose en tres pilares estratégicos: la garantía de suministros, el blindaje de las comunicaciones y la protección de los colectivos más vulnerables.

Entre las medidas concretas, destaca la puesta a punto de grupos electrógenos en infraestructuras críticas y la reactivación de la antigua red de radio analógica de emergencias --fuera de servicio desde hace 20 años-- para actuar como respaldo ante la caída de las redes digitales, junto con el refuerzo de sistemas de internet satelital portátil.

Gil ha subrayado que Lorca pasa de la "reacción a la proactividad" con un modelo que será referencia para otras administraciones. El documento prioriza la asistencia a personas electrodependientes y ciudadanos con altos niveles de discapacidad que viven solos, mediante un censo coordinado con la Consejería de Política Social.

Además, el PLAMCREA se integrará en el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca (PLATELOR), asegurando una coordinación efectiva con los planes de emergencia de ámbito superior.

El texto también incluye un exhaustivo análisis de riesgos futuros, clasificando las amenazas en cuatro bloques: riesgos naturales (olas de calor o DANAs), tecnológicos (ciberamenazas u obsolescencia de equipos), factores humanos y acciones externas que puedan comprometer instalaciones estratégicas.