Lorca devuelve el esplendor a cuatro tesoros arqueológicos que pasan a formar parte de su legado

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha asistido este pasado jueves a la presentación oficial de cuatro piezas arqueológicas restauradas que pasan a enriquecer la exposición permanente del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, permitiendo a lorquinos y visitantes descubrir nuevos testimonios materiales de más de cinco mil años de historia del municipio. La actuación ha sido impulsada gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, que durante el año 2025 ha financiado íntegramente los trabajos de conservación y restauración.

Al acto han acudido técnicos municipales, miembros de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico y la restauradora encargada de la intervención, Josefina Monteagudo Merlos, conservadora y restauradora de Bienes Culturales, especializada en Arqueología, quien ha desarrollado los trabajos en el taller de restauración del museo a lo largo del pasado año, así como el director del museo, Andrés Martínez.

Gil ha querido agradecer "el compromiso ejemplar de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, cuya implicación demuestra que la protección del patrimonio es una responsabilidad compartida entre administraciones y sociedad civil. Cuando una ciudad protege su patrimonio, protege también su identidad, su memoria y su futuro".

El primer edil ha señalado además que "Lorca continúa consolidándose como referente patrimonial y cultural del sureste español, y actuaciones como esta nos permiten seguir enriqueciendo nuestros espacios museísticos con elementos de enorme valor histórico, científico y didáctico".

Las cuatro piezas restauradas proceden de excavaciones arqueológicas realizadas en distintos enclaves del municipio y han sido seleccionadas por la dirección del Museo Arqueológico por su singularidad, valor histórico y potencial divulgativo.

La Asociación de Amigos del Museo ha financiado íntegramente la intervención con una aportación de 1.596 euros, procedentes de la recaudación obtenida con la venta del libro 'El gótico en Lorca. Arte y Arqueología', obra de Andrés Martínez Rodríguez, editado por la Real Academia Alfonso X El Sabio en colaboración con la propia asociación. Dichas piezas representan diferentes etapas históricas de especial relevancia para comprender la evolución del municipio.

Un vaso de alabastro calcolítico, fechado a mediados del III milenio a.C., hallado en 2016 durante la excavación arqueológica de la calle Marsilla, número 12; un alabastrón, pequeño recipiente elaborado en alabastro, localizado en 2007 en la tumba 21 del yacimiento de calle Álamo esquina Núñez de Arce; un separador de hilos o tensador de placas, elaborado en hueso decorado, hallado también en 2007 formando parte del ajuar de la tumba 22 del mismo enclave arqueológico; y una olla de cocina del siglo XV, recuperada en 2016 durante las excavaciones arqueológicas de la casa XIV de la judería del Castillo de Lorca.

Las cuatro piezas pasarán desde hoy a formar parte de la exposición permanente del Museo para ilustrar diferentes aspectos expuestos en las salas dedicadas al Calcolítico, a la cultura ibérica y a la judería de Lorca. "Estamos hablando de patrimonio, pero también de identidad, de memoria colectiva y de historia para seguir conociendo y proyectando la imagen cultural de Lorca hacia el exterior", ha concluido el alcalde.

RESTAURADOS TRES BALAUSTRES HISTÓRICOS DE LA TORRE DE SANTA MARÍA

De forma paralela a estos trabajos de conservación arqueológica, el Taller de Restauración de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo ha concluido recientemente la intervención sobre tres balaustres históricos procedentes de la torre de la iglesia de Santa María de Lorca, una actuación especializada desarrollada en las instalaciones del Museo Arqueológico de Lorca entre el 6 y el 30 de abril de 2026.

Las piezas, fechadas en el siglo XVI y elaboradas en piedra arenisca de Puentes, forman parte de la histórica balaustrada renacentista que coronaba la torre de la antigua iglesia de Santa María, uno de los escasos ejemplos conservados en la Región de Murcia de esta tipología arquitectónica con influencia italiana.

La antigua balaustrada dispuso de dos tipos, el denominado como tipo I que es el más antiguo y solo tiene trabajada la cara que daba al exterior. Este tipo de balaustre solo estaba conservado en la cara este de la torre. El de tipo II, formaba el remate del resto del perímetro de la torre, dispuesto en los lados norte, sur y oeste.

Los elementos presentaban importantes patologías derivadas del paso del tiempo, como acumulación de suciedad, fracturas estructurales y pérdida de volúmenes tallados.

La metodología de intervención, desarrollada bajo criterios de conservación científica, ha incluido: limpieza de suciedades incoherentes, preconsolidación superficial de zonas degradadas, recomposición estructural mediante resinas epoxi y cosidos con varillas de fibra de vidrio, reintegración de volúmenes desaparecidos con morteros silícicos de restauración, patinado de elementos repuestos y consolidación final mediante silicato de etilo.

Gil ha destacado que "la recuperación de estos tres balaustres históricos supone un paso más en nuestro compromiso firme con la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Lorca. Nuestro municipio posee un legado patrimonial único que debemos preservar con el máximo rigor técnico y científico, garantizando que las próximas generaciones puedan conocer su historia".

Asimismo, el primer edil ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los profesionales municipales, señalando que "el Taller de Restauración de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo vuelve a demostrar el altísimo nivel de especialización de sus técnicos, capaces de actuar con profesionalidad sobre piezas de enorme valor histórico y artístico".

Por último, ha concluido destacando que "con esta actuación, el Ayuntamiento de Lorca continúa avanzando en la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico del municipio, apostando por la preservación de sus señas de identidad históricas".