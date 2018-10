Lorca establece un dispositivo especial ante el aviso de fuertes lluvias

Publicado 18/10/2018 14:15:22 CET

LORCA (MURCIA), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha ordenado establecer un dispositivo especial por parte del Consistorio que incluye a funcionarios, técnicos y voluntarios de diferentes servicios con el fin de estar prevenidos en caso de que sea necesario proceder a la activación del Plan Inunlor, de respuesta ante episodios de fuertes precipitaciones.

Así lo ha comunicado el concejal de Emergencias en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que a lo largo de las próximas horas, especialmente a partir de la tarde de este viernes y la jornada del sábado, extreme todas las precauciones posibles habida cuenta del comunicado que ha sido remitido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

López ha manifestado que el alcalde, ante las previsiones que se manejan, ha ordenado a todos los servicios municipales, Policía Local, retenes del servicio eléctrico, Aguas de Lorca, Limusa, Urbanismo, concejalía de Bienestar Social y Servicio Municipal de Emergencias, entre otros, que se mantengan alerta para atender a cualquier incidencia que pudiera surgir.

Ante cualquier eventualidad que se quiera trasladar, todos los ciudadanos tienen a su disposición el teléfono de atención integral '1-1-2'.

El Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil de la localidad recuerda que los consejos básicos para actuar en caso de episodios de lluvias fuertes son informarse de los partes meteorológicos y en caso de riada localice los puntos más altos, así como establecerse en un lugar que no sea susceptible de riadas; alejarse de cauces de barrancos, torrentes y de sus puentes; no desplazarse en automóvil si no es imprescindible; no estacionar a la orilla de ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes ni cerca de ellos; no cruzar por tramos que estén inundados, la fuerza del agua podría arrastrarle; y circular por vías preferentes y modere su velocidad.