Lorca Planes ensalza la "valentía genial" de Ballesta: "Buscó a Dios en silencio y con una sencillez espléndida"

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha manifestado este lunes su profundo pesar por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, de quien ha destacado su entereza y su "testimonio enorme de responsabilidad" frente a la enfermedad.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento capitalino, donde se encuentra la capilla ardiente, Lorca Planes ha descrito la actitud del regidor ante sus últimos meses de vida como una batalla de "fuerza y coraje".

"He visto a Don José lanzando su fuerza contra la muerte, luchando con un enemigo muy poderoso con una valentía genial", ha señalado el prelado, quien ha relatado cómo en sus últimos días José Ballesta buscó la cercanía de la Virgen en pueblos y pedanías.

"Buscó una alianza con Dios en su vida, en silencio, con moderación y con una sencillez espléndida", ha afirmado.

Asimismo, ha definido la muerte del regidor murciano como "un hachazo, un golpe duro que nos han dado a todos", al tiempo que ha pedido confiar en la fe y en la misericordia para que "disfrute de la presencia de Dios".