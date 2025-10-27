Lucas, sobre los cortes de agua potable: "Cuando se les ponga fin exigiré ayudas a todas las administraciones"

Operarios trabajando en el canal de abastecimiento afectado por la dana 'Alice' en una foto de archivo - CUENTA DE X DEL DELEGADO DE GOBIERNO FRANCISCO LUC

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha asegurado que cuando todos los vecinos afectados por la incidencia en el canal de abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) recuperen la normalidad exigirá ayudas "a todas las administraciones".

"Esto no puede quedar siempre en el Gobierno de España. Estoy exigiendo ayudas al Ejecutivo central pero también al regional", ha afirmado. "Todas las administraciones deben estar a la altura", ha añadido.

Lucas ha asegurado que lo primero que hará cuando termine la situación es solicitar un informe al presidente de la MCT "para conocer de primera mano, y todos los vecinos conozcan, cómo se ha resuelto y qué esfuerzos han destinado para resolver esta situación".