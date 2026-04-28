Lucas destaca la "inversión histórica" del Gobierno central para la modernización de la red ferroviaria regional

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, visitan las obras de la Alta Velocidad - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha subrayado este martes la "inversión histórica" del Ejecutivo central para la modernización de la red ferroviaria regional durante una visita a las obras de la Alta Velocidad en Alhama de Murcia.

Lucas ha cifrado en más de 2.350 millones de euros las adjudicaciones desde 2018, lo que, según sus palabras, supone "triplicar la inversión respecto a la etapa anterior del Partido Popular", según ha informado la Delegación en un comunicado.

El delegado ha puesto como ejemplo de este avance el viaducto de Alhama, una infraestructura de 1,94 kilómetros que permite el paso del tren "sin romper el municipio". "Al elevar el tren, se mantiene la conectividad total a nivel de suelo y se mejora la respuesta ante posibles avenidas de agua, protegiendo el casco urbano", ha explicado.

Sobre la nueva estación de Alhama, Lucas ha detallado que el diseño está "completamente integrado en la realidad social y económica" de la localidad, preparada para el doble tráfico de pasajeros y mercancías.

Durante la jornada, el delegado se ha reunido con la alcaldesa, Rosa Sánchez, visitando la oficina de servicios sociales. En este punto, Lucas ha valorado positivamente el sistema de cita previa para el proceso de regularización de inmigrantes.

"Es un ejemplo claro de que cuando no se politiza para atacar al Gobierno de España, se puede organizar un sistema perfecto", ha manifestado.

MATERIALES EN EL AVE A CARTAGENA

A preguntas sobre el presunto uso de materiales contaminados en las obras del AVE a Cartagena, el delegado ha asegurado que el Gobierno de España actúa con "máximo rigor y transparencia" y ha trasladado la responsabilidad al Ejecutivo de López Miras.

Lucas ha indicado que la autorización de canteras compete de forma exclusiva a la Consejería de Industria. "Lo que tiene que hacer el Gobierno de López Miras es colaborar con la investigación del SEPRONA y facilitar la información que le ha requerido y que, hasta el momento, no ha facilitado", ha recalcado el delegado.

Lucas ha instado al Gobierno regional a aclarar si la empresa tenía autorización para la extracción y si se depositaron en dicha cantera residuos procedentes de la balsa Jenny. "¿Si se confirma que se depositaron allí residuos, cómo es posible que siga abierta la cantera?", se ha preguntado.

Finalmente, el delegado ha confirmado que las obras del tramo hacia Cartagena "no se han suspendido" y que todas las actuaciones siguen adelante. Según ha precisado, lo único que se ha paralizado de forma cautelar es el suministro de material procedente de la cantera investigada.