Lucas insta a López Miras a destinar "todos los recursos necesarios" a reducir la lista de espera de las mamografías

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, que hoy ha participado en la Marcha contra el Cáncer celebrado en Murcia, ha instado al presidente regional, Fernando López Miras, a destinar todos los recursos necesario para reducir la lista de espera de mujeres que esperan para hacerse una mamografía.

Lucas, que ha agradecido "la gran labor" que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región, ha señalado que "las administraciones tenemos la obligación de destinar todos los recursos para atender a los pacientes de cáncer y apoyar la investigación".

Por eso, ha añadido, "creo que el presidente regional, y esto lo digo sin ánimo de confrontación, debe ponerse a trabajar y a gestionar en lo importante. Es hora que la Región de Murcia y su presidente trabajen un plan de choque para eliminar la lista de espera".

En este punto, ha citado como ejemplo las 1.500 mujeres que están esperando en la Región de Murcia a ser llamadas para realizar una mamografía. "No es admisible y, por tanto, apelo a que el presidente regional destine todos los recursos necesarios para eliminar la lista de espera", ha concluido el delegado del Gobierno.