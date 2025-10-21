Lucas pide a López Miras que apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente de Mar Menor

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha pedido al Ejecutivo regional que "abandone la confrontación permanente con el Estado" y ha solicitado que, de forma inmediata, "cumpla la ley" y apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente de Mar Menor, "un instrumento básico para recuperar la laguna".

Lucas considera que es el Gobierno de López Miras el que "tiene realmente las competencias para actuar; su acción es clave en este momento, ya que se han vuelto a detectar zonas con anoxia en el Mar Menor".

"López Miras no puede seguir mirando hacia otro lado", ha criticado Lucas, que ha manifestado que la recuperación de la laguna salada "es uno de los grandes desafíos que tenemos como región y, para afrontarlo, todas las Administraciones deben sumar fuerzas, cumplir con sus competencias y actuar de manera coordinada".

Una vez más "tiendo la mano al presidente regional para que el Mar Menor vuelva a ser el espacio que nuestra generación tuvo la suerte de conocer y disfrutar", ha dicho tras presidir la reunión de la Comisión de Asistencia.