Lucas (PSOE) reprocha a López Miras haber "tirado a la basura" la legislatura y propone un contrato social

CARTAGENA (MURCIA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha reprochado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, haber "tirado a la basura" la décima legislatura y dibujar una Región "en la que todo lo que depende de usted funciona perfectamente y lo que depende de otros, no".

El socialista ha sido abierto el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios en la segunda sesión del debate sobre el estado de la Región. Durante su alocución ha expuesto que el presidente regional "ha ignorado los problemas estructurales" de la Región y que los 27 años de gobierno del PP "ha provocado un nivel de deterioro de tal magnitud".

Es por eso por lo que ha planteado como solución un contrato social basado en siete ejes diferentes que sirva para solucionar los problemas de la Región y que cuente con la participación de la sociedad civil. A través de este contrato social plantea combatir la pobreza y la desigualdad, rescatar la sanidad, la educación, cultura y políticas de igualdad, recuperar el Mar Menor y la sostenibilidad, regenerar las instituciones públicas, transitar hacia una economía con empleo de calidad y salarios dignos y hacer a los jóvenes protagonistas del cambio.

Según ha dicho, es necesario revisar acuerdos y pactos de los últimos diez años porque "el nivel de cumplimiento es nulo". Ha criticado al Gobierno regional por "promover acuerdos o pactos para acaparar titulares y meterlos en el cajón del olvido".

Se ha referido especialmente al último pacto suscrito por las infraestructuras de la Región en el que se recogen "las mismas infraestructuras que prometieron hace diez años". "Su firma no vale nada, lo que firma es papel mojado", le ha espetado a López Miras al tiempo que ha añadido que el contrato social propuesto por su partido pretende "colocar a toda sociedad civil en el centro de todo. El contrato no es con un gobierno sustentado en tránsfugas que no representa a nadie, es con la sociedad civil, sindicatos, asociaciones empresariales, asociaciones de vecinos*", ha dicho.

El socialista ha advertido al presidente regional que "la ciudadanía sabe que está dedicado a otras cosas", ha dicho antes de recordar que "fue designado por Pedro Antonio Sánchez y ahora es designado a dedo por Madrid".

Asimismo, el parlamentario se ha referido al Gobierno regional del que siente "vergüenza que un puñado de tránsfugas esté condicionando el futuro de nuestros jóvenes y de la Región. Ha corrompido el poder y las instituciones públicas. No gana elecciones, pero ha sido el único presidente tránsfuga de la historia de la democracia. Ha tirado a la basura la décima legislatura", le ha reprochado.

Durante su discurso, Lucas ha indicado que él desea tener un "debate constructivo" para la Región porque "existe una alternativa", ha asegurado indicándole a López Miras que "su política de confrontación es inútil".

El balance que ha realizado de la gestión regional es la "incapacidad de López Miras por solucionar los problemas estructurales de la Región, es un presidente débil que se deja chantajear y la inestabilidad de su gobierno le hace estar en crisis permanente", ha firmado antes de añadir que en tres años ha habido 40 dimisiones en el gobierno regional cuando, a su juicio, "lo más fácil hubiera sido que hubiera dimitido usted".

En cuando a las políticas regionales, ha recordado que el Mar Menor "está peor que antes, ha matado al Consejo de la Transparencia, tenemos tasas insoportables de pobreza y de fracaso escolar, han dejado a la Región sin bomberos a las puertas del verano y su política solo ha producido desigualdades".

En cuanto al contrato social que ha propuesto, Lucas ha señalado que la Sanidad, que está "permanentemente amenazada" necesita un contrato social para "construir centros de salud, ampliar plazas, poner en marcha un plan de prevención del suicidio o poner a pleno rendimiento hospitales como el Rosell.

A nivel social, Lucas ha planteado poner en marcha el Observatorio de la Infancia, acordar un nuevo modelo de residencias o adquirir el compromiso de poner a cero las listas de espera en dependencia. "Saltarse las listas de espera es un mal ejemplo que han dado y que nunca vamos a olvidar", ha recordado al presidente regional, en referencia a la vacunación contra la Covid-19.

En materia de Educación, los socialistas han advertido que la educación "necesita un rescate que venga de la mano de la comunidad educativa y un contrato social que cumpla, entre otras cuestiones, la LOMLOE y que garantice la gratuidad de los libros de texto".

También se ha referido a la necesidad de poner en marcha medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y que aporte fondos necesarios para conseguir esa igualdad real.

Por otro lado, considera que la gestión del Mar Menor ha sido un "desastre, su gobierno no invierte lo necesario". Según ha apuntado, la laguna salada está en "un estado grave desde 2016 sin que el gobierno regional haya sido capaz de revertir la situación. Usted ha matado el Mar Menor", le ha advertido. En ese sentido, plantea un contrato social por el Mar Menor que comprometa a trabajar por su restauración y la construcción de humedales y filtros verdes, entre otras.

Por último, se ha mostrado preocupado por la "falta de transparencia y degradación de las instituciones públicas" y ha urgido a exigir a los políticos comportamientos éticos y luchar contra el transfuguismo. Asimismo ha abogado por hablar con los jóvenes para abordar cuestiones que les preocupan como la vivienda, el ocio o el transporte y ponerle soluciones.

Lucas ha concluido recordando que la Región necesita "un cambio de entender lo público y de hacer política, necesita a alguien que sienta y sufra la Región de Murcia y esa persona no es usted", se ha dirigido a López Miras. "Lamentablemente, no se le recordará por nada positivo", ha añadido.