Lucas (PSRM): "El PP está agotado, lo vimos hace dos días en la Asamblea Regional cuando López Miras perdió los papeles"

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ha participado este sábado en una convivencia del PSOE de Lorca en la pedanía de Aguaderas. Desde allí, ha insistido en que el Partido Popular "está agotado, sin propuestas, sin proyectos, sin ilusión. Sin ir más lejos, lo vimos hace dos días en la Asamblea Regional, cómo el presidente López Miras perdió los papeles".

Para Lucas es el Partido Socialista de la Región de Murcia el que "lo desquicia", porque es un PSRM "que está demostrando credibilidad y sobre todo está demostrando perfil propio. Es decir, que estamos defendiendo por encima de todo los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

"Ante esta inacción del PP, de un presidente que no es capaz de dialogar, que no es capaz de gestionar, que vive del llanto de los titulares, está el gobierno de España que está sustentando a la Región de Murcia, y está el PSRM como única alternativa real de gobierno", ha añadido.

Asimismo, Lucas se ha referido a la Ley de la Vivienda de la Región de Murcia, que quiso aprobar López Miras "sin dialogar con el Partido Socialista", al que para el secretario general del PSRM "no es admisible".

Al hilo, ha indicado que no se puede llamar 'viviendas asequibles' a viviendas de 90 metros cuadrados con un valor de 180.000 euros. "Eso no es vivienda asequible, eso es reírse de la ciudadanía y de nuestros jóvenes".

"La vivienda es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía de la Región de Murcia y, sobre todo, nuestros jóvenes", por eso, ha adelantado que el PSRM está "dispuesto a consensuar", pero para aprobar medidas "que de verdad reduzcan el precio de la vivienda".

"Para paripés, que no busque al Partido Socialista de la Región de Murcia. Si el presidente regional quiere bajar de verdad el precio de la vivienda, aquí está el PSRM y aquí está su secretario general", ha concluido.