De Lucas reclama mayor número de fiscales europeos delegados y advierte que las investigaciones se han triplicado

El fiscal europeo Ignacio de Lucas Martín, junto con el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz; la decana de la Facultad de Derecho, Francisca Ferrando; y el titular de la Cátedra Jean Monnet TEULP, Juan Jorge Piernas - EUROPA PRESS

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal europeo Ignacio de Lucas Martín ha reclamado este miércoles en Murcia la necesidad de contar con un mayor número de fiscales europeos delegados, ya que el número de investigaciones en dos años se ha triplicado de 2022 a 2024.

Así lo ha manifestado De Lucas momentos antes de impartir una conferencia en el marco de la Jornada sobre Fiscalía Europea, que se celebra en la Universidad de Murcia en colaboración con la Cátedra Jean Monnet, a la que han asistido el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz; la decana de la Facultad de Derecho, Francisca Ferrando; y el titular de la Cátedra Jean Monnet TEULP, Juan Jorge Piernas.

En concreto, ha precisado que "el número de investigaciones por fraude de IVA, delincuencia organizada o blanqueo de capital se ha triplicado en dos años", llegando a suponer este incremento alrededor del 60 por ciento con relación al año anterior.

De ahí la necesidad de verse incrementada la plantilla, que actualmente asciende a 24 fiscales europeos, uno por cada uno de los países participantes en la Fiscalía Europea y siete fiscales europeos delegados que trabajan en la Oficina de Madrid.

A su juicio, "una cifra razonable pueden ser dos fiscales europeos delegados más", pero todo en función de la previsión a cierre de año. "Minuto y resultado", ha dicho De Lucas, que considera que dos fiscales europeos delegados "contribuirían significativamente a mejorar los tiempos y mejorar la eficacia de las participaciones". Un incremento, defiende, "objetivo".

Preguntado sobre la crisis que padecen las instituciones judiciales, ha resaltado la "independencia" de la Fiscalía Europea y de sus miembros y ha pedido que se huya de ese "debate perverso de cuestionar todas las decisiones que no están en nuestra línea de pensamiento o que favorecen nuestros intereses".

"No le hacemos ningún bien ni a las instituciones ni al Estado de Derecho cada vez que una decisión judicial no es acorde con nuestros intereses", ha subrayado De Lucas, que considera que "los relatos de falta de independencia de las instituciones socavan las instituciones y la confianza de los ciudadanos".

Sobre el hecho de si hay que dejar de hablar del 'lawfare' o guerra jurídica, asegura que no cree en ello: "Hay algunos que se han empeñado en generar un relato de 'lawfare' interesadamente y desgraciadamente hay una línea de pensamiento y de opinión que ha trasladado ese relato a la sociedad, pero es muy desafortunado".

Por ello, aboga por "conseguir que los ciudadanos respeten, entiendan y confíen en las instituciones y a partir de ahí seguro que vamos a conseguir una justicia mejor, una sociedad que piensa que vive en un lugar donde se respetan los derechos y libertades de todos, donde no es un club de fútbol que a veces es lo que pudiera parecer según y quién opina".

También ha afirmado que esos retrasos que acumula la administración de justicia influye en esa falta de confianza, por lo que reclama la necesidad de dotarla "racionalmente" de medios, "detectar cuál es el espacios donde hay que invertir y hacerlo eficazmente".

Desde la Fiscalía Europea, celebra, "se ha empezado el año con la dotación de una unidad policial, de Guardia Civil y Policía Nacional, en la Oficina de la Fiscalía Europea, lo que mejora y agiliza las investigaciones, recortando los tiempos".

RETOS DE LA FISCALÍA EUROPEA

De Lucas ha expuesto que los retos de la Fiscalía Europea "son muchos", entre ellos "familiarizar y consolidar esa confianza en la institución", así como la agilidad y eficacia en las investigaciones para hacer aflorar "un nicho de fraude que existía y que hasta ahora no estaba detectado, ser capaces de responder en el marco de esas investigaciones y llevar a juicio a los responsables de la defraudación".

"Son muchos esos retos dentro del sistema de lucha contra el fraude, de esa estructura institucional de la que la Fiscalía Europea forma parte, siendo fundamental la recuperación del dinero; un tema crucial para la Fiscalía Europea", ha insistido.

Y es que, ha destacado, "tan importante en nuestras investigaciones es llevar a juicio a los responsables como recuperar el dinero que se ha defraudado en el marco tanto de ingresos como gastos de la Unión Europea".

Delitos, advierte, que "no son de segunda clase o de menor entidad, sino que afectan a la sociedad en la medida en que hay unos fondos de la Unión Europea que no se están destinando a su objetivo, que a veces es mejorar la movilidad o la energía verde o las políticas de ayuda a la PAC".

Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho ha explicado que la Fiscalía Europea "es una institución clave para adoptar de solidez a las instituciones europeas y, por tanto, también a las españolas que contribuyen con la Fiscalía Europea a hacer que el cumplimiento del derecho de la Unión Europea sea eficaz, efectivo y transparente".