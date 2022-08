Luengo insta a Ribera a que "deje de generar crispación y enfrentamiento y se ponga a trabajar por el Mar Menor"

MURCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, ha instado este lunes a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, que "deje de generar crispación y enfrentamiento y se ponga a trabajar por el Mar Menor", según han informado fuentes de su departamento en un comunicado.

"Que ocho días después salga la vicepresidenta Ribera a decir lo que ha dicho es una falta de respeto a todos los murcianos y a aquellos que estamos trabajando en la recuperación del Mar Menor", ha destacado Luengo.

"Me da la sensación de que alguien estuviera esperando algún episodio como los sufridos años atrás en el Mar Menor que hubiera generado polémica medioambiental", ha precisado Luengo, para quien "esto es lo que ha llevado a generar la polémica y crispación contra el Gobierno de la Región de Murcia".

El titular de Medio Ambiente ha calificado de "insólitas, injustificables e inaceptables" las declaraciones de la Ribera sobre el incidente ocurrido la pasada semana en el entorno de la Isla del Ciervo.

En este sentido, ha insistido en que "el propio Gobierno de España reconocía que dentro de sus competencias está el asegurar que no se celebre ningún evento que no cuente con las autorizaciones pertinentes, manifestando incluso Capitanía Marítima y Guardia Civil que iban a llevar a cabo un refuerzo en el control para que no hubiera ningún tipo de concentración que pudiera afectar al Mar Menor".

Por último, el consejero ha señalado que "mientras la ministra se dedica a generar este clima de tensión, esta mañana contábamos brigadas de limpieza y pescadores retirando biomasa, profesionales equipo analizando los últimos parámetros, profesionales trabajando en Los Alcázares para terminar el colector de pluviales o acelerando la construcción del tanque de tormentas de Torre Pacheco".

Esto demuestra, según ha indicado, que "el Gobierno de López Miras lo tiene muy claro, quien quiera trabajar por el Mar Menor, que trabaje, y quien no, que se aparte", ha concluido.