Luján y Baixauli (UMU) destacan el ejemplo que deja el legado de Ballesta

El rector en funciones de la Universidad de Murcia (UMU), José Lujan, y el rector electo, Samuel Baixauli - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El rector en funciones de la Universidad de Murcia (UMU), José Lujan, acompañado del rector electo, Samuel Baixauli, han sido de los primeros en llegar este lunes a la capilla ardiente de José Ballesta, quien fue rector de la UMU desde 1998 a 2006.

Luján ha destacado cómo "desde muy joven supo liderar, afrontar problemas y ofrecer soluciones". "Él fue un magnífico rector, un ejemplo y un referente", ha apostillado.

Así, ha señalado que, bajo el mandato de Ballesta, la UMU "cogió peso en el Concierto Español de Universidades, con una proyección internacional importantísima y un legado extraordinario que a los que hemos venido detrás nos ha servido como ejemplo".

El rector en funciones ha recordado cómo le señalaba a Ballesta el orgullo de que "nos represente una persona que reivindica, de la manera que él lo hacía, el orgullo de ser murciano, de sentirnos murcianos sin complejos".

"Nos ha dejado un ejemplo de vida, sobre todo en los últimos años, de saber sufrir y de estar siempre ahí que nos va a acompañar en cualquier cosa que hagamos", ha concluido.

Por su parte, el rector electo, Samuel Baixauli, ha afirmado que el fallecimiento de Ballesta es "una gran pérdida para la ciudad de Murcia y para la universidad donde fue un ejemplo de puertas abiertas".

Baixauli ha recordado cómo "estuvo cerca de cualquier cargo de la UMU" y cómo le atendió cuando empezó. "Fue una persona entregada hasta sus últimos momentos, por su ciudad y su universidad y todos los universitarios nos podemos ver reflejados", ha añadido.

"Nos deja muy pronto--ha apuntado, pero deja un legado de lo que es el espíritu de cercanía--de trabajo y de lo que es el espíritu universitario".