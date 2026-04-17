Los 'Lunes Literarios' organizan este lunes en el Café El Sur un recital en recuerdo del poeta José Luis Martínez Valero

Foto de archivo del poeta José Luis Martínez Valero - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de los 'Lunes Literarios' organiza este lunes, a partir de las 21.00 horas, una lectura de poemas en recuerdo del poeta, pintor y profesor José Luis Martínez Valero, recientemente fallecido. El Café El Sur acogerá así una lectura, en formato micro libre, de los versos del poeta.

José Luis Martínez Valero (Águilas, 1941) ha sido una de las voces poéticas más importantes de la Región de Murcia. Fue catedrático de Lengua y Literatura en varios institutos de la Región de Murcia, pero sobre todo fue pintor y poeta. No en vano, a finales de 2025 veía la luz su último poemario 'Aquel jardín' en la editorial La Fea Burguesía.

En poesía, además del citado, ha publicado 'Poesía' (1982), 'La puerta falsa' (2002), 'La espalda del fotógrafo' (2003), 'Tres actores y un escenario' (2006), 'Tres monólogos' (2007), 'Plaza de Belluga' (2009), 'El escritor y su paisaje' (2009), 'Merced 22' (2013), 'Daniel en Auderghem' (2015), 'Puerto de sombra' (2017), 'Sintaxis' (2019), 'Otoño en Babel' (2022) y 'Antología del Veintisiete en Murcia' (2024).

Hay que destacar su coordinación del ciclo 'Poesía en el Archivo' en 2007, 2008 y 2009. O su trabajo como guionista en los documentales 'Miguel Espinosa' y 'Jorge Guillén'. Desde el ciclo de los 'Lunes Literarios', que coordina el poeta y periodista Alberto Caride, rinden así "un merecido homenaje a un poeta clave en la literatura de la Región de Murcia, cuya generosidad le llevó a participar en nuestro ciclo".