Luz verde al Centro de Interpretación de la Gastronomía de Murcia en la cafetería del Teatro Romea - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado en Junta de Gobierno la autorización de la nueva adscripción de uso de la cafetería del Teatro Romea al Servicio de Turismo, donde se ubicará el futuro Centro de Interpretación de la Gastronomía de Murcia. Esto supone un avance decisivo en el desarrollo del plan estratégico de turismo gastronómico 'Murcia, desde el sabor', que sitúa la gastronomía como un elemento diferenciador de la oferta turística del municipio.

Este plan tiene como objetivo "consolidar la gastronomía murciana como un atractivo turístico exclusivo, fortaleciendo tanto la identidad cultural del municipio como el desarrollo socioeconómico del sector", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa. Para su ejecución, el Servicio de Turismo dispone de financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Plan de Sostenibilidad Turística, lo que permitirá avanzar en un modelo de turismo sostenible y beneficioso para la comunidad local, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "esta estrategia nace con la vocación de mostrar la esencia del municipio a través de su cocina, subrayando que la gastronomía murciana es reflejo de una ciudad viva, acogedora y con una identidad propia con 12 siglos de antigüedad que merece ser compartida". Asimismo, ha señalado la importancia de preservar las raíces culinarias y transmitirlas a las nuevas generaciones como una de las señas de identidad fundamentales del municipio.

El plan 'Murcia, desde el sabor' se estructura en seis líneas estratégicas que abarcan la protección y potenciación de la identidad gastronómica; la promoción de la gastronomía local; la puesta en valor de los productos y recursos autóctonos; el impulso del turismo gastronómico experiencial; el fomento de la innovación y la sostenibilidad en el sector; y el refuerzo de la competitividad y profesionalización de los profesionales vinculados a la gastronomía murciana.

El Ayuntamiento trabaja ya en la planificación y desarrollo de diversas iniciativas que se irán implementando en los próximos meses y que incluirán eventos y actividades gastronómicas, talleres de formación, rutas de sabores y colaboraciones con chefs y productores locales, además de los avances necesarios para la creación del Centro de Interpretación de la Gastronomía de Murcia.

El turismo cultural y gastronómico son los principales motivos que incentivan a los turistas a visitar la Región de Murcia, según revelaba el estudio 'La opinión de los turistas sobre la oferta gastronómica de la Región de Murcia 2024', del Instituto de Turismo (Itrem).

El tapeo es la actividad favorita de los turistas gastronómicos en la Región, con un 82% de preferencia, superando en 11,1 puntos la media nacional. Le siguen las visitas a restaurantes y mercados gastronómicos. Además, el turismo gastronómico genera un impacto económico superior a los 700 millones de euros anuales en la Región.