Luz verde al decreto que autoriza el uso de nuevas armas y defensas a los Cuerpos de Policía Local

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, asiste al Consejo Regional de Cooperación Local - CARM

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regional de Cooperación Local ha informado favorablemente sobre el decreto que tramita la Comunidad para autorizar a los policías locales el uso de nuevos medios técnicos de defensa, una norma que tiene por objeto establecer y homogeneizar los recursos técnicos que pueden utilizar los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Es la primera vez que la Región va a contar con una normativa de este tipo, que determina el equipamiento básico de medios técnicos de todos los miembros de los Cuerpos de Policía Local, así como los de carácter complementario, según ha informado la Comunidad.

También incluye las condiciones de utilización, conservación y custodia, así como las medidas de seguridad para la utilización de esos medios.

El Ejecutivo regional pretende con esta nueva regulación "garantizar que los policías locales dispongan de los recursos necesarios para el eficaz desempeño de sus funciones, dando cobertura normativa a la utilización de determinados medios de defensa".

Así, por lo que se refiere a las armas de fuego, además de la reglamentaria, se autoriza el uso de armas largas por parte de los miembros de las unidades operativas especializadas en servicios de seguridad ciudadana de aquellos municipios que cuenten con ellas.

Los ayuntamientos también podrán dotar a los policías con dispositivos eléctricos de control, que deberán tener un alcance mínimo de cuatro metros, e incluirán piloto de indicación de carga, así como captura de datos sobre fecha, hora y número de descargas.

En el caso del equipamiento complementario, se abre la posibilidad de disponer de espráis de defensa personal, armas que despidan gases o aerosoles y el bastón policial extensible.

La Consejería aprobará un protocolo de utilización y uso de la fuerza, que deberán cumplir todos los agentes que hagan uso de estos medios.

Respecto al equipamiento complementario, la normativa prevé el uso de cámaras corporales de grabación, chalecos tácticos, bridas, cascos antidisturbios, escudos antidisturbios, escudos balísticos, escudos de retención, protecciones corporales, herramienta multiusos, torniquete de emergencias o gafas protectoras, entre otros elementos.

CÁMARA FOTOGRÁFICA EN VEHÍCULOS POLICIALES

La posibilidad de incorporar a los vehículos policiales cámara fotográfica digital, cámara de video, pinzas de arranque, cizalla, marro, boya de rescate acuática y cabo, cinta métrica, mascarillas antipolución y desfibrilador se deja de manos de los consistorios.

Para el ejercicio de las funciones de inspección y control, los agentes podrán disponer, entre otros materiales, de sonómetros, etilómetros, cinemómetros, equipos de medición de gases, equipos de captación de imágenes, detector de metales, lectores de microchips de animales domésticos, vehículos aéreos remotamente tripulados y aparatos para la detección de drogas.

Finalmente, el decreto modifica también la uniformidad de las Policías Locales de la Región. El emblema de brazo, con forma trapezoidal, se portará en la manga izquierda de todas las prendas de uso externo y llevará impreso en relieve de color blanco las leyendas 'Región de Murcia', en su parte superior, y 'Policía Local', en la inferior, mientras en el centro se incorporará el símbolo de la Comunidad.

El decreto se compone de 18 artículos, estructurados en cinco capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y dos anexos.

El texto ha sido publicado en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia y ha sido informado por la Comisión de Coordinación de las Policías Locales y por el Consejo Regional de Cooperación Local, habiéndose recabado el dictamen de la Dirección de los Servicios Jurídicos y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Una vez completada toda la tramitación, se elevará para su aprobación por el Consejo de Gobierno en próximas fechas.

MÁS FONDOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS CON MENOS POBLACIÓN

Por otra parte, el Consejo Regional de Cooperación Local ha aprobado el incremento en un 16 por ciento del fondo complementario de financiación de los municipios menores de 5.000 habitantes. Este aumento les permitirá sumar a la subvención de 1,2 millones de euros ya ingresada, casi 197.000 euros más, esto es, 24.603 euros para cada uno de ellos.

La finalidad de esta ayuda procedente del Fondo para la Financiación de las Corporaciones Locales es ayudar a financiar el gasto corriente de estos ayuntamientos, unas partidas fundamentales para ofrecer servicios de calidad a sus ciudadanos.

Los municipios beneficiados son Albudeite, Aledo, Campos del Río, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

Se trata de una fuente de financiación que pueden destinar a lo que consideren necesario y es de vital importancia para estos municipios por el peso específico que la misma tiene en sus ingresos cada año y su reducida población.

Constituye un mecanismo de solidaridad intermunicipal que contribuye a la igualdad de condiciones en todos los municipios de la Región, además de suponer un aliado en la lucha contra la despoblación en los entornos rurales.