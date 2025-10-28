Manuel Segura Verdú, nuevo director de RTVE en la Región de Murcia

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista Manuel Segura Verdú ha sido nombrado director del Centro Territorial de RTVE en la Región de Murcia. Nacido en la localidad murciana de Alguazas en 1962, pertenece a la plantilla de RTVE desde 1984, cuando ingresó por oposición. Sucede en el cargo a Francisco Briones Aroca, fallecido el pasado 2 de octubre, quien dirigió RTVE en la Región de Murcia durante los últimos dos años.

Comenzó como editor de programas e informativos en Radiocadena Española (RCE) en Murcia, entre 1984 y 1988; fue director de Radio Nacional de España (RNE) en Alcañiz (Teruel), de 1989 a 1991; y jefe de Informativos y Programas de RNE en Aragón, entre 1991 y 1996, y en RNE en Andalucía, de 2003 a 2004, informaron fuentes de RTVE en un comunicado.

En televisión, había dirigido anteriormente el Centro Territorial de TVE en la Región de Murcia entre los años 2007 y 2012 y ocupó la jefatura de Informativos y Programas de TVE en La Rioja entre 1996 y 1998.

En prensa, a finales de la década de los 80 ejerció como corresponsal en la Región de Murcia del diario ABC y de las agencias Europa Press y Otr-press. Anteriormente fue colaborador de la agencia Efe y de la Hoja del Lunes, así como también corresponsal deportivo en Murcia del diario La Vanguardia de Barcelona. Ha escrito periódicamente en las páginas de opinión del diario La Verdad de Murcia y en la edición regional de elDiario.es.

También ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Aragón (1996); secretario general de la Asociación de la Prensa de Murcia (2000-2002); miembro de la comisión de Deontología Profesional de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) - (2001-2002) y director del Anuario de la Asociación de la Prensa de Murcia (2001).

Fue galardonado en 1987 con el premio Turismo-Costa Cálida por el programa 'Un lugar en el sol', emitido en Radiocadena Española y en 2006 con la Antena de Plata, concedida por la Asociación Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV), como "mejor profesional de televisión".