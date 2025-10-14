Maravillas Abadía (PP): "Hemos logrado que Bruselas escuche el clamor del campo"

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP en el Parlamento Europeo, Maravillas Abadía, ha aplaudido la aprobación en el Parlamento Europeo la pasada semana del nuevo paquete de simplificación de la Política Agraria Común (PAC), ya que "supone una gran noticia para los agricultores murcianos".

"Gracias al impulso del Partido Popular Europeo hemos logrado que Bruselas escuche el clamor del campo: menos burocracia, más flexibilidad y más apoyo al campo español", ha afirmado.

Y es que, ha asegurado, "desde la Región de Murcia llevamos años reclamando que se reduzca la carga administrativa que asfixia a nuestros agricultores", por lo que considera que "con esta simplificación de la PAC, conseguimos avances concretos".

Así, explica en declaraciones a Europa Press, "se reduce la burocracia, se exige más apoyo a los pequeños agricultores y se refuerza el apoyo ante catástrofes naturales, algo fundamental para una región como la nuestra, especialmente vulnerable a la sequía o las inundaciones".

Esta revisión, a su juicio, "demuestra que cuando el PP lidera, se logran resultados reales, porque hemos sustituido la ideología por el sentido común". "Frente al populismo y las promesas vacías, el PP cumple con el campo y con quienes garantizan nuestra soberanía alimentaria", indica.

Además, destaca, "se refuerza la posición contractual de los agricultores para que reciban un precio justo por su trabajo y estén más protegidos frente a las prácticas desleales", pero ha exigido que "se deje de confundir a los consumidores utilizando términos cárnicos para productos vegetales".

"Todo ello da más seguridad y estabilidad a un sector que es estratégico para Murcia y para España", expone. La eurodiputada ha indicado que "la agricultura murciana necesitaba aire, y este paquete legislativo es una bocanada de oxígeno. Es la prueba de que Europa puede ser una aliada cuando se escucha al campo y se legisla con sentido práctico".

No obstante, advierte, "ya solo queda que los Estados miembro acepten la exigencia del Parlamento Europeo para que estas medidas puedan entrar en vigor lo antes posible", por lo que ha exigido a Pedro Sánchez que "se sume a nuestra defensa de los intereses del campo español en Bruselas".

Por ello, ha instado a Vox a que aclare "por qué no apoya estas reformas que todas las asociaciones agrarias han dado la bienvenida. Incluso su propio partido europeo las ha apoyado sin dudarlo".