La Marcha por la Dignidad congrega a cientos de personas por las calles de Murcia

MURCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Marcha por la Dignidad ha congregado este sábado a varios cientos de personas por las calles de Murcia, en una marcha que ha partido a las 18.00 horas desde la plaza Fuensanta y que ha discurrido por Jaime I, Alfonso X, Santa Clara, Ángel Guirao, Plaza Julián Romea, Serrano Alcázar, Andrés Baquero, Alejandro Séiquer, Pintor Villacis, Ceballos (Comisaría), esquina Delegación del Gobierno/Rectorado UMU, Teniente Flomesta, Glorieta de España, Travesía Batalla de las Flores y Plaza Martínez Tornel.

En este último punto se ha leído un manifiesto en donde se han subrayado los motivos que de esta nueva convocatoria, como el no al pago de la deuda "ilegal, ilegítima y odiosa", la derogación de la reforma del artículo 135 de la CE, el no a los tratados entre gobiernos y trasnacionales contra los derechos sociales, el no al TTIP y demás tratados, la defensa de los servicios públicos para todos, la reversión de los recortes laborales y sociales, el empleo digno y de calidad, aumentando el salario mínimo por encima de los 1.000 euros.

Asimismo, por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del Estado en los aspectos que atañen a su vida y futuro, la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género, por un futuro digno para la juventud que no le obligue al exilio o la migración, contra la represión y por la derogación de las leyes represivas, por el derecho a la vivienda, por los derechos ambientales y por la gestión democrática y participada de nuestras vidas, contra la corrupción del sistema y la devolución del dinero robado.