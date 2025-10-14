Marcos Ros: "Una PAC más flexible era una demanda justa del sector"

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista Marcos Ros ha saludado la aprobación en el Parlamento Europeo la pasado semana del nuevo paquete de simplificación de la Política Agraria Común (PAC), al considerar que "refuerza el apoyo a los pequeños productores y ofrece mayor flexibilidad para que el sector pueda afrontar con garantías los retos de la transición ecológica".

"El sector nos pidió hacer la PAC más sencilla y flexible, y lo hemos conseguido sin renunciar a los objetivos medioambientales", ha afirmado Ros, que ha subrayado que esta reforma "responde directamente a demandas planteadas por el sector agrario español, incluidas por organizaciones de la Región de Murcia".

Además, en declaraciones a Europa Press ha recordado que el contenido aprobado coincide con la posición defendida desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha venido reclamando en Bruselas "una simplificación normativa que mantenga la ambición ambiental y social, pero facilite el día a día de los agricultores".

"Escuchamos sus demandas y actuamos en consecuencia. El sector primario es esencial para la Región de Murcia y con esta reforma lo dotamos de herramientas que faciliten su trabajo", ha añadido.

Entre las principales medidas aprobadas destacan la elevación del umbral de ayudas de 1.250 a 2.500 euros, más tiempo para adaptarse a las exigencias medioambientales, que no desaparecen pero podrán aplicarse de forma progresiva, y el mantenimiento de la condicionalidad social, un principio que, en palabras de Ros, "garantiza que las ayudas europeas solo lleguen a las explotaciones que cumplen la ley y respetan los derechos laborales de quienes trabajan en el campo".

El europarlamentario ha subrayado además que esta reforma forma parte de un paquete legislativo más amplio con el que la Unión Europea quiere impulsar la competitividad del sector agroalimentario, reforzar su posición en la cadena alimentaria y liberar capacidad de inversión en el medio rural.

"La agricultura regional es un motor económico y social y desde Bruselas estamos comprometidos en darle estabilidad y en conseguir un sector más competitivo y adaptado a los nuevos desafíos climáticos. Esta reforma es un paso más en esa dirección", ha concluido el político socialista.