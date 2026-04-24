Mariano García comparte su oro mundial con la UCAM, la universidad en la que estudia CAFD

El atleta de Cuevas de Reyllo, primer hombre en ser campeón del mundo en pista cubierta en 800 y 1.500 metros, así se lo ha trasladado esta mañana en Los Jerónimos a la presidenta la Universidad Católica de Murcia, en la que estudia el Grado en CAFD - UCAM

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Conseguir una medalla siempre es una alegría, pero traerla a casa es todavía mejor. Es un orgullo ofrecérsela a mi pueblo, Cuevas de Reyllo, y a la presidenta de la Universidad Católica, María Dolores García. Me siento muy honrado porque José Luis Mendoza, que en paz descanse, apostó por mi formación académica desde el principio. Ahora estoy terminando el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y mi intención es seguir formándome con un máster".

Así se ha expresado Mariano García, primer hombre de la historia en conquistar el oro mundial en pista cubierta en 800 y 1.500 metros, en el Monasterio de Los Jerónimos tras reunirse con María Dolores García, presidenta de la UCAM.

El atleta ha acudido acompañado por Pablo Rosique, director general de Deportes de la Universidad Católica, y ha trasladado a la presidenta sus sensaciones tras esta última competición, así como sus planes deportivos y académicos.

En su mirada se refleja la satisfacción por los éxitos logrados y la ilusión por seguir haciendo historia para el atletismo español, una ambición que también ha expresado con sus palabras durante el encuentro junto al agradecimiento por el respaldo que recibe por parte de la Universidad para compatibilizar su carrera deportiva con la académica.

De hecho, este año finalizará sus estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte siguiendo los pasos del también atleta Miguel Ángel López, que se graduó el año pasado: "Entrenamos muchísimas horas al día y viajamos constantemente. La flexibilidad que nos brindan para cambiar fechas de exámenes o la entrega de trabajos se agradece enormemente. Sin ese apoyo, no podríamos alcanzar grandes títulos; esa ayuda es, en muchas ocasiones, la clave del éxito".

Sobre su paso de los 800 a los 1.500 metros, Mariano García ha explicado que la apuesta por esta última distancia fue para la temporada de pista cubierta. De cara al verano, aún están valorando si competirá en 800 o 1.500 metros, aunque ha precisado que, si consigue la marca mínima en 1.500 para el Campeonato de Europa, participará en esa prueba. En cualquier caso, ha avanzado que el cambio al 1.500 será definitivo el próximo año.

Pablo Rosique ha recordado que el apoyo al deportista es una prioridad para la Universidad: "José Luis Mendoza mostró desde el principio una gran inquietud por ayudar a esos deportistas que tanto nos dan y que tantas alegrías generan, y que luego, en ocasiones, encuentran dificultades para incorporarse a la vida laboral".

"Poder compatibilizar la carrera deportiva y la académica era una prioridad para él, y nuestra presidenta, María Dolores García, sigue en esa línea, de modo que hoy son ya más de 500 los deportistas que están en esta situación y es una alegría ver casos como el de Mariano, que está triunfando y, al mismo tiempo, terminando su carrera. Todo ello será muy valioso cuando se incorpore a la vida laboral, algo que esperamos que todavía tarde mucho porque va muy bien", ha concluido.