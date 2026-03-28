El martes concluye el plazo de las ayudas de Cultura para la realización de vídeos musicales

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 31 de marzo, concluye el plazo para solicitar las ayudas de la primera línea de apoyo a la realización de vídeos musicales profesionales convocada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes; convocatoria que está dotada con 100.000 euros de 'Conexión Internacional ICA', el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia.

Esta iniciativa impulsada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) tiene como objetivo financiar la producción, grabación y postproducción de videoclips profesionales que sirvan como material promocional para obras musicales originales de artistas o grupos de la Región de Murcia.

Además, busca beneficiar tanto a la industria musical como a la audiovisual regional, uniendo creadores de ambos ámbitos, y, en su caso, poner en valor espacios culturales y naturales regionales.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "en el diálogo y el trabajo continuo que mantenemos con los profesionales de la cultura surgió esta convocatoria novedosa para apoyar la realización de vídeos musicales. Esta iniciativa involucra y favorece tanto a los músicos como al sector audiovisual de la Región".

La nueva convocatoria del 'Conexión Internacional ICA' está dirigida a profesionales o sociedades con domicilio social y fiscal en la Región de Murcia cuya actividad principal esté vinculada al sector musical o audiovisual.

Los artistas o grupos cuya obra se promocione deben tener residencia o sede principal en la Región, y la obra musical debe ser original e inédita o de reciente publicación. En cuanto a la cuantía de la ayuda, puede ser de un máximo de 20.000 euros y los gastos subvencionables son los estrictamente necesarios para la producción del videoclip, como honorarios del equipo técnico y artístico, alquiler de equipos, permisos de rodaje, vestuario, maquillaje, atrezzo, producción y postproducción, derechos de autor y alojamiento del equipo.

El plazo para presentar solicitudes finaliza este martes, 31 de marzo, y el periodo de ejecución del videoclip será durante todo este año. Toda la información sobre la convocatoria se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en la sección de 'Convocatorias' de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.